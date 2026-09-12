Nubia yapay zeka odaklı NaviX Ultra akıllı telefonunu tanıttı

·4·Teknoloji
Nubia yapay zeka odaklı NaviX Ultra akıllı telefonunu tanıttı

Nubia şirketi, yapay zeka yeteneklerinin derinlemesine entegre edildiği dünyanın ilk cihazı olarak kabul edilen yeni amiral gemisi NaviX Ultra akıllı telefonu hakkında resmi detayları açıkladı. ixbt.com'un haberine göre, bu gelişmiş cihazın Çin pazarındaki satışlarının 16 Eylül'de başlaması planlanıyor ve şu anda ön siparişler alınmaya başlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun en temel ve dikkat çekici özelliklerinden biri, profesyonel düzeydeki kamera sistemidir. Cihaz, üç modülden oluşan bir amiral gemisi kamera bloğuna sahip olup, ana sensörü 200 megapiksel çözünürlük sunmaktadır. Bu, kullanıcılara en yüksek netlikte fotoğraflar çekme imkanı sağlar.

Yapay zeka ve yüksek performans

Bu akıllı telefon, Nubia ve ByteDance şirketlerinin yakın iş birliği sonucunda geliştirilmektedir. Cihaz, özel Doubao mobil asistanı ile donatılmıştır ve bu nedenle uzmanlar ve hayranlar arasında "Doubao 2.0 telefonu" gayriresmi adıyla da tanınmaya başlamıştır.

Performans açısından da NaviX Ultra'nın kendi sınıfında lider olması bekleniyor. Cihaz, en yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 amiral gemisi yonga seti üzerinde çalışıyor. Ayrıca, bellek teknolojilerinde de yeni bir seviyeye ulaşarak, hızı 10.667 Mbps'ye ulaşan Changxin Memory LPDDR5X yerel belleğini destekleyen ilk seri üretim cihazlardan biri olacak.

Benzersiz kasa ve devasa batarya

Teknoloji dünyası uzmanlarını şaşırtan noktalardan biri, kasa kalınlığı ile batarya kapasitesi arasındaki uyumdur. NaviX Ultra, sadece 7,62 milimetrelik oldukça ince bir kasaya sahip olmasına rağmen, içine 7100 mAh kapasiteli yeni nesil bir batarya başarıyla yerleştirilmiştir.

Bu kadar güç ve yüksek performansı kararlı tutmak için cihaza özel bir soğutma sistemi yerleştirilmiştir. Bu mekanizma, toplam alanı 7100 mm² olan üç boyutlu bir ısı dağıtıcıya dayanmaktadır. Bu sayede yoğun kullanım sırasında bile akıllı telefonun aşırı ısınması önlenmektedir.

Bataryayı hızlı doldurma imkanları da modern gereksinimleri tam olarak karşılamaktadır. Haberlere göre akıllı telefon, 100 W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj teknolojisini tam olarak desteklemektedir, bu da günlük kullanımı daha konforlu hale getirmektedir.

NubiaNaviX UltraAkıllı TelefonYapay ZekaSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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