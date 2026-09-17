Rusya, Teledroid robotunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir sonraki «Progress MS-36» kargo gemisinin uçuşu Kasım 2026 için planlandı. Roskosmos'un verilerine göre, bu görev kapsamında yörünge istasyonuna benzersiz «Teledroid» robotik sistemi teslim edilecek. Bu yüksek teknolojili cihaz, kozmonotların açık uzaydaki güvenliğini sağlamayı ve ağır iş yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilen «Progress MS-35» kargo gemisinin başarılı uçuşu sırasında, «Teledroid» uzay deneyi için tasarlanan ilk ekipman partisi istasyona ulaşmıştı. Özellikle bu sefer, istasyona hesaplama kompleksi ile donatılmış özel bir kozmonot «zırhı» yani dış iskelet (ekzoskelet) gönderildi. Ana robot ise bir sonraki seferde ulaşacak.

Teledroid robotunun teknik yetenekleri

Roskosmos başkanının belirttiğine göre, «Teledroid» sayesinde uzayda insan hayatı için son derece tehlikeli olan karmaşık operasyonları gerçekleştirmek mümkün olacak. Bu durum, uzmanların açık uzaydaki risklerini önemli ölçüde azaltacaktır.

Sistem, bacakları olmayan gövde tipi antropomorfik bir yapıya sahiptir.

Robot, modern teknik görüş araçlarıyla tam donanımlıdır.

Bazı görevleri bağımsız (otonom) olarak yerine getirme yeteneğine sahiptir.

Dış iskelet giyen kozmonotun hareketlerini birebir kopyalayan bir modda çalışır.

Bu projenin, modern robotik ve uzay araştırmalarını birleştirerek gelecekteki uzun vadeli yörünge görevlerini yerine getirmede önemli bir adım olması bekleniyor. Kasım ayındaki uçuş ise bu sistemin yeteneklerini pratikte test etmek için ana aşama olacak.