Samsung ve Kairos Power, Google için nükleer reaktör inşa edecek

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve veri merkezleri için elektrik enerjisine olan talebin keskin bir şekilde artması, enerji ve teknoloji pazarında yeni iş birliklerini beraberinde getiriyor. ixbt.com'un haberine göre, nükleer teknolojiler üzerine çalışan bir girişim olan Kairos Power, Google için planlanan 50 megavatlık gösterim reaktörünün inşasında yardımcı olması için mühendislik firması Samsung C&T'yi seçti. Bu iş birliği, enerji sektöründe büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, Samsung C&T, Kairos Power şirketine sermaye yatırımı yapmayı ve ücretsiz mühendislik hizmetleri sunmayı üstleniyor. Kairos Power temsilcilerinin belirttiğine göre, bu paketin toplam değerinin 100 milyon dolara kadar olduğu tahmin ediliyor. Bunun 70 milyon doları doğrudan sermaye yatırımını oluşturuyor. Samsung C&T, dünya genelinde ondan fazla nükleer reaktörün inşasında yer almış büyük bir deneyime sahiptir.

Google ve atom enerjisi

Google, 2024 sonbaharında Kairos Power ile büyük bir sözleşme imzalamıştı. Buna göre girişim, 2035 yılına kadar yaklaşık yarım gigavat elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahip küçük nükleer reaktör ağları kurmak zorunda. Şu anda Kairos Power, Tennessee eyaletinin Oak Ridge şehrinde iki reaktörün inşasını yürütüyor.

İlk tesis, Hermes 1 adında düşük güçlü bir gösterim reaktörü olup, şirketin ticari tasarımı geliştirmesine yardımcı olacak. İkinci tesis olan Hermes 2 ise Kairos şirketinin ilk ticari ölçekli reaktörü olma özelliğini taşıyor. Hermes reaktörlerinin üreteceği güç, Google ile yapılan anlaşmanın ilk 50 megavatını karşılayacak. Kasım 2024'te ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, bu reaktörlerin inşası için resmi izin vermişti.

Teknolojik özellikler ve güvenlik

Hermes 2 reaktörü, florür tuzu ile soğutulan yüksek sıcaklıklı bir cihaz olacak. Böyle bir tasarım yıllardır tartışılsa da henüz ticari ölçekte hiç inşa edilmedi. Florür tuzlarının kaynama noktası yüksek olduğundan, bu durum basınç seviyesini düşük tutmaya yardımcı olur ve parçaların arızalanması durumunda bile yüksek basınçlı patlama riskini azaltır.

Ayrıca girişim, TRISO adı verilen nispeten yeni bir nükleer yakıt türü kullanıyor. Bunda uranyumun minik tanecikleri seramik ve karbon katmanlarıyla çevrili olup küreler şeklinde yükleniyor. Bu sistem, nükleer erime riskini önlemek için tasarlanmıştır. Şirketin ilk elektrik santralini devreye almak için yaklaşık beş yılı var.