Vivo X500 tanıtıldı: Güçlü batarya ve Zeiss kamera

Çin mobil cihaz pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Vivo, yeni amiral gemisi serisinin temel modeli olan Vivo X500 akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz gelişmiş teknik özellikleri, güçlü kamera yetenekleri ve rekor seviyedeki bataryasının yanı sıra orta boyutlu kullanışlı ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun en dikkat çekici yönlerinden biri optik sistemidir. Cihazın ana kamerası, Vivo X500 serisindeki en büyük ana sensör olan 1/1,28 inçlik Blueprint × Sony LYTIA-828 sensörüne sahip. Ayrıca kamera, CIPA 5.5 seviyesinde gelişmiş bir stabilizasyon sistemi ile donatılmış olup, üreticinin belirttiğine göre verimliliği özel bir gimbal (askı) sisteminin performansına eşdeğerdir.

Fotoğraf ve video yetenekleri

Cihazın yetenekleri sadece ana sensörle sınırlı değil. Akıllı telefona yerleştirilen telemotor da X500 Pro modeliyle aynı seviyede çalışan Sony LYTIA-610 sensörüne dayanıyor. Bu telefoto kamera da CIPA 5.5 stabilizasyonunu destekliyor, saniyede 120 kare hızında 4K formatında video kaydetme imkanı sunuyor ve harici bir telekonvertör bağlama özelliğine sahip.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, çeşitli renk profilleri yardımıyla sinematik modda 4K Live videoları kaydetme imkanına sahip olacaklar. Görüntü işleme süreci için cihaza özel Blueprint V3+ işlemcisi de yerleştirilmiş olup, bu sayede fotoğrafların daha net ve kaliteli çıkması sağlanıyor.

Teknik özellikler ve fiyatlar

Batarya kapasitesi açısından da yeni model pazarda önemli bir rekabet avantajı sunuyor. Cihaz, 7500 mAh kapasiteli ultra büyük bir batarya ile donatılmış olup, 90 W kablolu ve 40 W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Gövde, modern IP68 ve IP69 standartlarına göre su ve toza karşı tam korumalıdır.

Akıllı telefonun ön yüzünde 144 Hz ekran yenileme hızına ve 1,5K çözünürlüğe sahip düz 6,59 inçlik LTPS ekran bulunuyor. Donanım tarafı MediaTek Dimensity 9600M işlemcisine dayanıyor. Ayrıca Vivo X500, yeni OriginOS 7 işletim sistemiyle çalışan ilk cihaz olup, şirket yazılımının altı yıl boyunca ilk günkü akıcılığını koruyacağını garanti ediyor.

Dört farklı renk seçeneğiyle sunulan akıllı telefon, üç farklı bellek konfigürasyonunda satışa çıkıyor. 12/256 GB kapasiteli versiyonu yaklaşık 820 ABD dolarından başlarken, 12/512 GB modeli 895 dolar, en üst seviye 12 GB / 1 TB bellekli versiyonu ise 1045 dolar olarak fiyatlandırılıyor.