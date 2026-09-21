Huawei yapay zeka çipleri pazarındaki uluslararası planlarından vazgeçti

Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zeka (AI) odaklı işlemcilerini uluslararası pazara tam ölçekli olarak sunma planından vazgeçti. ixbt.com'un haberine göre, bunun temel nedeni iç pazardaki aşırı yüksek talebi karşılayamamasıdır; mevcut üretim kapasitesi yerel ihtiyaçları karşılamaya dahi zor yetmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Son yıllarda şirket sadece akıllı telefon satışlarında değil, aynı zamanda yapay zeka için tasarlanmış özel çiplerin geliştirilmesinde de büyük başarılar elde etti. Ancak yaşanan kıtlık sorunu, doğrudan Huawei ürünlerinin ana üreticisi olan SMIC şirketinin kapasitesiyle ilgilidir. İç pazardaki talebin son derece yüksek olması nedeniyle taraflar, kaynakları diğer ülke pazarlarına yaymanın bir anlamı olmadığını düşünüyor.

Ascend serisi ve iç pazar önceliği

Şu anda Huawei, Ascend işlemci serisini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Özellikle şirket, yakın gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen Ascend 960 modelleri üzerindeki çalışmaları tamamlarken, gelecek nesil Ascend 970 ve 980 çiplerinin bazı teknik özelliklerini de şimdiden duyurdu.

Geniş çaplı uluslararası genişleme süreci durdurulmuş olsa da uzmanlar, Huawei'nin seçilmiş bazı yabancı müşterilere ürünlerinin çok küçük bir kısmını tedarik etmeye devam ettiğini belirtiyor. Ancak şirket, bu sevkiyatların detaylarını ve hacmini gizli tutuyor ve bunu resmi bir uluslararası pazara giriş olarak değerlendirmiyor.