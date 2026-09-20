Xiaomi 18 Pro akıllı telefonunun canlı görselleri resmi tanıtım öncesinde sızdırıldı

·2·Teknoloji
Xiaomi 18 Pro akıllı telefonunun canlı görselleri resmi tanıtım öncesinde sızdırıldı

Resmi tanıtımına sayılı günler kala, Xiaomi 18 Pro amiral gemisi akıllı telefonunun canlı görselleri internete sızdı. Yeni cihazın tasarımı ve temel teknik özellikleri teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor; zira şirketin bu kez mobil fotoğrafçılık ve batarya teknolojilerinde ciddi bir sıçrama yapması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yeni amiral gemisinin siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renkteki görsellerini paylaştı. Sızdırılan bilgilerde aslında dört renk seçeneğinin bulunduğu, ancak mavi tonlu cihazın kamera lensine ekran kısmı dönük şekilde yerleştirildiği belirtildi.

Amiral gemisi işlemciler ve geliştirilmiş titreşim

Sızıntı kaynağının bilgilerine göre, Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modelleri, Qualcomm'un Snapdragon ailesine ait en yeni amiral gemisi SoC yongalarıyla donatılacak. Ayrıca cihazlara daha güçlü vibromotorların yerleştirilmesi planlanıyor; Pro Max versiyonunda bu bileşenler daha büyük ve güçlü olacak.

Şirket, geleneğe uygun olarak kamera yeteneklerine özel bir önem veriyor. Xiaomi daha önce bu seri için Leica iş birliğiyle iki adet 200 megapiksellik kameradan oluşan bir sistem kullanılacağını doğrulamıştı. Paylaşılan bilgilere göre, 200 megapiksellik periskopik telefoto kamera sadece uzun mesafeli yakınlaştırma için değil, aynı zamanda makro çekimler için de kullanılabilecek.

Yeni nesil ekranlar ve silikon bataryalar

Cihazların ekran kısmı da önemli ölçüde yenileniyor. Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modelleri, M11 malzemeleri temel alınarak üretilen modern ekranlara sahip olacak. Bu durum, ekranın parlaklığını ve enerji verimliliğini artıracak.

Yeni akıllı telefonların bir diğer önemli özelliği ise yüksek silikon oranına sahip bataryalar. Xiaomi, Jinshajiang adlı özel seri bataryalarda silikon oranının yüzde 32 olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak, daha küçük olan Xiaomi 18 Pro 7000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelirken, Xiaomi 18 Pro Max modeli rekor seviyede 8500 mAh bataryaya sahip olacak.

Belirtmek gerekir ki Digital Chat Station daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun özelliklerini, ayrıca Realme GT 7 Pro amiral gemisinin Samsung ekranına sahip olacağını ve Dimensity 9400 yongasının Snapdragon 8 Elite'ten önce çıkacağını doğru tahmin etmişti. Xiaomi 18 Pro ve diğer yeni cihazların resmi tanıtımı 23 Eylül tarihine planlanmış olup, tüm detaylar o gün netleşecek.

XiaomiXiaomi 18 ProSnapdragonAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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