Gadget dünyasında yenilik: BlueFox Aura A1 kompakt akıllı telefonu üretime hazır

·37·Teknoloji
Gadget dünyasında yenilik: BlueFox Aura A1 kompakt akıllı telefonu üretime hazır

Modern akıllı telefon pazarı büyük ekranlı cihazlarla dolup taşarken, BlueFox şirketi kompaktlığı sevenler için beklenmedik bir yenilik sundu. Şirket, 4,7 inç ekrana sahip BlueFox Aura A1 modelinin seri üretim öncesi son aşamaya geçtiğini resmen duyurdu. Bu gadget'ın küçük boyutları ve modern teknik yetenekleriyle pazarda kendine yer edinmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, cihazın boyutları 117 x 54,6 mm olup, bu da onu tek elle kullanmayı oldukça kolaylaştırıyor. Akıllı telefon, Tianma tarafından üretilen 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde bir LCD ekranla donatılmıştır. Dikkat çekici olan nokta, ekranın 90 Hz yenileme hızını desteklemesi ve kompakt bir cihaz için yüksek bir değer olan 600 nit parlaklığa sahip olmasıdır.

Teknik yetenekler ve tasarım özellikleri

BlueFox Aura A1 dış görünüşüyle de kullanıcıları kayıtsız bırakmıyor. Cihaz, sağlam bir metal çerçeveye ve mat AG camdan yapılmış bir arka panele sahip. Güvenlik için parmak izi tarayıcısı gövdenin yan tarafına yerleştirilmiştir. Ayrıca akıllı telefonda, ev aletlerini kontrol etmek için kızılötesi port (IR blaster) bulunuyor; bu da klima ve televizyonları yönetmek için ek bir kolaylık sağlıyor.

Kameraya gelecek olursak, ana modül 64 megapiksellik OV64B40 sensöründen oluşuyor. Ön panelde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası görüyoruz. Böylesine küçük bir gövdeye yüksek çözünürlüklü bir kameranın yerleştirilmesi, kompakt akıllı telefon segmentinde nadir görülen bir durumdur. Cihaz, MediaTek G100 işlemcisiyle çalışıyor ve bellek sistemi LPDDR4X ve UFS 2.2 standartlarına dayanıyor.

Yazılım ve güç

Akıllı telefonun en şaşırtıcı yönlerinden biri geleceğe yönelik olmasıdır. Üreticiler, BlueFox Aura A1 modelini Android 16 işletim sistemiyle piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, cihazın uzun süre güncel kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca temassız ödemeler için NFC modülü de mevcuttur.

Cihazın enerji beslemesi ve diğer fonksiyonları şunlardır:

  • 3500 mAh kapasiteli batarya;
  • 18 W hızlı şarj sistemi;
  • Kızılötesi verici ve NFC;
  • Modern USB Type-C portu.
Henüz akıllı telefonun kesin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmamış olsa da, uzmanlar onu iPhone mini serisini özleyen kullanıcılar için uygun bir alternatif olarak görüyor. BlueFox Aura A1, ergonomisi ve işlevselliği ile akıllı telefon dünyasında yeni bir trend başlatabilir.

BlueFoxAkıllı TelefonAndroid 16TeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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