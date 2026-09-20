Toyota fabrikalarında insansı robotlar dönemi başlıyor

·5·Teknoloji
Toyota fabrikalarında insansı robotlar dönemi başlıyor

Japon otomotiv devi Toyota, küresel üretim ağlarını kökten modernize etme hedefi doğrultusunda benzeri görülmemiş bir adım atıyor. ixbt.com'un haberine göre şirket, grup bünyesindeki tesislerde insanlarla yan yana çalışacak yaklaşık 400 bin adet ELEY insansı robotu devreye almayı planlıyor. Bu büyük ölçekli proje, Toyota araçlarının montaj sürecini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Eley kısaltması, 'Embodied Learning Robot for Enhanced Yield' (Verimlilik Artışı için Somutlaştırılmış Öğrenme Robotu) ifadesinden türetilmiş olup, bu cihazlar verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki robot, batarya veya elektrik şebekesinden güç almaktadır. Yapısında ayaklar yerine hareketli tekerlekli bir platform kullanılırken, üst kısmı insan formunda tasarlanmıştır.

İnsanlar için tasarlanmış çalışma alanları

Bu robot, her biri iki parmakla donatılmış iki kola sahiptir. ELEY'in gövde boyutu ve eklemlerin konumu, ortalama bir Japon erkeğinin vücut yapısına göre uyarlanmıştır. Bu durum, robotun başlangıçta insanlar için tasarlanmış dar ve ergonomik olmayan alanlarda bile sorunsuz hareket etmesini sağlar.

2028 yılından itibaren Toyota ve grup şirketleri, dünya genelindeki fabrikaları modernize etmek için her yıl 1 trilyon yen yatırım yapmayı hedefliyor. Plana göre, Toyota'nın kendi tesislerine 150 bin robot yerleştirilirken, geri kalan 250 bin robot ise grup bünyesindeki diğer şirketlerin fabrikalarında işe başlayacak.

Hassas operasyonlar ve eğitim süreci

ELEY, çok hassas işlemleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olup küçük parçaları tutma, bunları kaplara ayırma ve hatta kumaşlarla çalışma becerisine sahiptir. Cihaz, bağımsız olarak öğrenme ve hareket dizilerini optimize etme yeteneğine sahiptir. Avrupa'daki genel merkezde yapılan bir gösterimde ELEY, tişörtleri düzgün bir şekilde katlamıştı. Yaklaşık iki haftalık eğitim ve 1500 denemeden sonra görevi tamamlama doğruluğu neredeyse yüzde 100'e ulaşmıştır.

Robotların eğitim süreci, doğrudan işletme çalışanlarının deneyimine dayanmaktadır. Bazı hatlarda işçiler, ELEY'in parmaklarını taklit eden özel tutucular kullanarak rutin işlemleri gerçekleştirmektedir. Özel bir sistem, insanın hareketini, harcanan gücü, yörüngeyi ve ritmi kaydederek bunu makine için eğitim verisine dönüştürmektedir.

Deneyimli ustaların bilgisi dijitalleştiriliyor

Şirket için en yüksek nitelikli uzmanların bilgisi büyük önem taşımaktadır. Toyota'da iç statüye sahip yaklaşık 18 bin deneyimli usta görev yapmaktadır. Basit kılavuzlarla açıklanması zor olan pratik becerileri dijitalleştirilerek robotlara aktarılmaktadır.

Gelecekte, bir fabrikada ELEY'in edindiği becerinin dünya genelindeki diğer Toyota robotlarıyla paylaşılması imkanı yaratılacaktır. Ayrıca tam tersi bir senaryo da değerlendirilmektedir; eğitilmiş robotlar, yeni çalışanların üretim süreçlerini öğrenmelerine yakından yardımcı olacaktır. Toyota Başkan Yardımcısı Hiroki Nakadzima, projenin temel amacının çalışanları makinelerle değiştirmek değil, insan ve robotların iş birliği içinde çalıştığı bir ortam yaratmak olduğunu vurguladı. Bugün Toyota, dünya genelinde yaklaşık 60 tesise sahip olup bu tesislerde yaklaşık 391 bin çalışan görev yapmaktadır.

ToyotaRobotikÜretimOtomobilTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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