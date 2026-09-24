Gökbilimciler bilim tarihindeki en genç ötegezegeni doğruladı

·2·Teknoloji
Gökbilimciler bilim tarihindeki en genç ötegezegeni doğruladı

Uluslararası bir gökbilimci grubu, bilim tarihindeki en genç ötegezegenin varlığını resmen doğruladı. Dünyamızdan yaklaşık 454 ışık yılı uzaklıkta, Yılancı takımyıldızındaki bir yıldız oluşum bölgesinde yer alan bu gök cismi, Elias 2-24b olarak adlandırıldı. Ixbt.com'a göre, bu ötegezegenin yaşı bir milyon yıldan az olup, kendi yıldızını çevreleyen protoplanet diskinden madde toplayarak kütle kazanmaya devam etmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Elias 2-24 yıldızı, genç gezegeniyle birlikte kozmik ölçeklere göre henüz "bebeklik" döneminden yeni çıkmış bir sistem oluşturuyor. Daha önce en genç protoplanetler olarak PDS 70 ve WISPIT 2 sistemlerindeki nesneler kabul ediliyordu ve yaşları yaklaşık 5 milyon yıl olarak tahmin ediliyordu. Yeni keşif, bilim insanlarını mevcut teorilerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.

Bilimsel modeller ve keşif tarihi

Şili'deki Astrofizik Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Lucas Cieza'nın belirttiği gibi, gezegen oluşumuna dair önceki modeller, eski rekor sahiplerini bile açıklamakta zorlanıyordu. Elias 2-24b ise en gelişmiş teorilerde bile bazı önemli süreçlerin eksik olduğunu açıkça gösteriyor. Bu nadir nesnenin keşif hikayesi ise on yıllık zorlu araştırmaları içeriyor.

Bundan on yıl önce ALMA radyo teleskobu, protoplanet diskinde dar bir boşluk kaydetmişti. Bu durum, içeride büyük bir gök cisminin oluştuğuna dair önemli bir işarettir. Daha sonra "Çok Büyük Teleskop" (VLT) yardımıyla bu yarığın içinde sönük bir nesne bulundu. Belirleyici görüntü ise Mauna-Kea zirvesindeki Keck Gözlemevi'nin koronografı kullanılarak alındı; özel bir cihaz yıldız ışığını engelleyerek gezegenin doğrudan gözlemlenmesini sağladı.

Gelecekteki araştırmaların perspektifi

Gökbilimcilerin parlaklık ve gezegen evrimi modellerine dayanan ilk tahminlerine göre, Elias 2-24b'nin kütlesi Jüpiter'in 1,9 ila 4 katı arasındadır. Diskteki boşluk ile parlak toz halkasının birbirine uyumu, gaz devlerinin katı bir çekirdek etrafında hızlı akresyon yoluyla oluştuğu hipotezini destekliyor.

Araştırmanın yazarlarından Andrea Bernardi, gelecekte bu tür keşiflerin daha kolaylaşacağını vurguladı. Ona göre, Elias 2-24b mevcut teleskopların kapasitesinin sınırında yer alıyor, ancak "Nancy Grace Roman" gibi yeni nesil uzay teleskopları keşif sürecini önemli ölçüde kolaylaştıracak. Uzmanların vardığı sonuca göre, en genç ötegezegenin bulunması, gezegen oluşum süresini ve genç disklerdeki süreçleri değerlendirmede bir dönüm noktası oluşturuyor.

ÖtegezegenAstronomiUzayKozmosBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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