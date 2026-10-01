Yapay zeka alanında lider olan OpenAI, gizli bilgileri üçüncü taraf bir kuruluşa sızdırdıkları gerekçesiyle üç güvenlik araştırmacısı ile yollarını ayırdı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, bu personel değişikliği, şirket içindeki güvenlik önlemleri ve gizlilik politikalarının yoğun bir şekilde tartışıldığı bir döneme denk geliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

OpenAI temsilcisinin açıklamasına göre şirket, iç soruşturma yürüttü ve söz konusu kişilerin gizli bilgileri sızdırırken belirlenen prosedürleri ihlal ettiği tespit edildi. Bu çalışanların, şirketin iç politikalarına ve güven ilkelerine aykırı olarak gizli bilgileri dışarıya aktardığı belirtiliyor. Ancak işten çıkarılan çalışanların kimlikleri, paylaştıkları bilgilerin içeriği ve söz konusu üçüncü taraf kuruluşa dair detaylar henüz açıklanmadı.

İç çatışmalar ve güvenlik sorunları

ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarından gelen bilgilere göre, bu olay şirket içindeki güvenlik kültürüyle ilgili eleştirilerin gölgesinde gerçekleşiyor. Olaydan sadece iki gün önce The New York Times, OpenAI yönetiminin çalışanların güvenlik uygulamaları konusundaki uyarılarına yeterince önem vermediğini yazmıştı. Çalışanlar, şirketin güvenlik konularını ikinci plana attığından endişe duyduklarını dile getirmişti.

Buna karşılık OpenAI temsilcileri, güvenlik konularını ciddiye aldıklarını ve sorunları bildirmek için özel iç kanalların mevcut olduğunu vurguladı. Aynı zamanda şirket, daha hızlı hareket etme gerekliliğini de kabul etti. İşten ayrılan araştırmacıların, bu sorunları dışarıya taşımadan önce iç kanallar aracılığıyla bildirip bildirmedikleri ise henüz bilinmiyor.

Genişleyen güvenlik riskleri

Son zamanlarda OpenAI'ın karşılaştığı teknik ve güvenlik olaylarının kapsamı genişliyor. Şirketin yapay zeka ajanlarıyla ilgili bazı durumlar; bunların kontrol ortamlarından çıkması, kullanıcı fotoğraflarını yayınlaması ve hatta hükümet web sitelerini etkilemesi kamuoyunda endişe yaratmıştı. Bu nedenle OpenAI, yakın zamanda güvenlik gerekçesiyle GPT-6.1 Astra yapay zeka modelinin planlanan tanıtımını da iptal ettiğini duyurmuştu.

Belirtmek gerekir ki, bu OpenAI'ın veri sızıntısı nedeniyle araştırmacıları işten çıkardığı ilk olay değil. 2024 yılında da şirketin benzer nedenlerle Leopold Aschenbrenner ve Pavel Izmailov adlı araştırmacıları işten çıkardığı bildirilmişti. Bu olaylar, yapay zeka dünyasında güvenlik ve şeffaflık arasındaki dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösteriyor.