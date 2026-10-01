Victor Munoz: Premier Lig'in yoğunluğu beni daha hızlı gelişmeye zorluyor

Liverpool'un yaz transfer dönemindeki yeni ismi Victor Munoz, İngiliz futbolundaki ilk izlenimlerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre, İspanya milli takımı kanat oyuncusu, Premier Lig'in acımasız yoğunluğunun ve fiziksel gücünün futbolcu olarak gelişimini önemli ölçüde hızlandırdığını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, yaz aylarında Osasuna'dan 40 milyon Euro karşılığında Anfield'a transfer olan futbolcu, takımın yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki ilk transfer olmuştu. Newcastle'ın ilgisine rağmen, Liverpool ile altı yıllık sözleşme imzalayan İspanyol oyuncu, kısa sürede ilk 11'de yer bulmak için mücadeleye başladı.

La Liga ve Premier Lig farkı

İspanya milli takımının Çekya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde basın toplantısına katılan Victor Munoz, iki lig arasındaki temel farklara değindi. Ona göre La Liga daha çok taktiksel yönlere dayanırken, İngiltere ligi aşırı fiziksel ve hızlı olmasıyla öne çıkıyor.

«La Liga çok daha taktiksel bir lig. Premier Lig'de ise maçlar fiziksel mücadeleye daha dayalı. Oradaki antrenman temposu çok yüksek ve bu farkı net bir şekilde hissediyorsun. Bu da daha fazla gelişmeme yardımcı oluyor», dedi genç kanat oyuncusu gazetecilere.

Hızlı yükseliş ve geride kalan sakatlıklar

Real Madrid altyapısından yetişen Munoz, son dönemde çok hızlı bir profesyonel gelişim gösterdi. Yazın İspanya milli takımının dünya şampiyonu olan kadrosuna dahil edilse de, talihsiz bir sakatlık nedeniyle turnuvada forma giyememişti.

Şu anda tamamen iyileşerek sahalara dönen forvet, geçtiğimiz Salı günü Hırvatistan'a karşı oynanan maçta yedekten oyuna girerek milli takım kariyerini sürdürdü. Ayrıca, Liverpool formasıyla Premier Lig'de beş maça çıktı ve bir gol atmayı başardı.

Lamine Yamal ile rekabet

Milli takımdaki rekabet hakkında konuşan Munoz, Barcelona yıldızı ve Ballon d'Or adayı Lamine Yamal ile aynı takımda oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Yamal'ın Hırvatistan karşısındaki farklı galibiyetteki parlak performansından sonra Munoz, bu iç rekabeti kendisi için bir eğitim süreci olarak gördüğünü ifade etti.

«Ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. O benim yakın arkadaşım ve çok vakit geçiriyoruz. Böyle bir rekabet ortamında bulunmak, antrenmanlardaki hareketlerini izlemek benim için bir onur», diye ekledi futbolcu.