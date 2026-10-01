Manchester City finansal suçlamalara karşı sert bir savunma hazırlıyor

·4·Spor
Manchester City finansal suçlamalara karşı sert bir savunma hazırlıyor

İngiltere'nin Manchester City kulübü, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine yöneltilen suçlamaları iptal ettirmek için ciddi bir hukuki savunma planı hazırlıyor. Goal.com'un haberine göre, "Maviler", sponsorluk anlaşmaları kapsamındaki 830 milyon sterlinin üzerindeki fonun özel sahipler tarafından değil, BAE hükümeti tarafından finanse edildiğini kanıtlayacak reddedilemez deliller sunmaya hazırlanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bağımsız bir komisyon, Manchester City'yi finansal kuralları aşmak amacıyla 900 milyon sterlinin üzerinde bir tutarı yasa dışı ve gizli yollarla aklamakla suçlu bulmuştu. Ancak Daily Mail Sport'un haberine göre kulüp, bu kararı değiştirmek için kapsamlı bir strateji geliştirdi ve tartışmalı anlaşmaların arkasında Abu Dabi hükümetinin bulunduğunu belgelerle ortaya koymayı hedefliyor.

Reddedilemez deliller ve banka dekontları

Kulübün elinde, fonların doğrudan hükümet hesaplarından sponsorlara aktarıldığını doğrulayan banka dekontları ve tanık ifadeleri gibi kritik belgeler bulunuyor. Manchester City, temyiz sürecinde 830,69 milyon sterlinlik fonun yasal kaynaklardan geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaya güveniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Premier League'in suçlamalarının büyük bir kısmı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve 2013 yılına ait e-postalara dayanıyordu. Bu mesajlarda sponsorluk fonlarının nasıl hareket ettiği tartışılıyordu. Ancak Manchester City, bu yazışmaların kulüp çalışanlarının hatalı varsayımlarından ibaret olduğunu ısrarla vurguluyor.

Yönetimden sert açıklama

Kulüp CEO'su Ferran Soriano, çalışanlara gönderdiği video mesajında bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Soriano'ya göre tüm dava, tek bir yanlış iddiaya, yani kulüp sahibinin kişisel parasının sponsorlar aracılığıyla gizlice aktarıldığı varsayımına dayanıyor ve bu tamamen gerçeğe aykırı.

Soriano, Premier League komisyonuna paranın sahibinin cebinden çıkmadığını, aksine hükümet bütçesinden aktarıldığını gösteren banka transferleri dahil tüm gerekli belgelerin sunulduğunu özellikle vurguladı.

Ticari ortakların tepkisi

Bu krizin ardından kulübün ana sponsorlarından biri olan Etihad Airways de ciddi adımlar atmayı düşünmeye başladı. Kaynaklara göre havayolu şirketi, Premier League'e dava açma konusunu değerlendiriyor.

Etihad Airways, bağımsız komisyonun sonuçlarını kesin bir dille reddederek, hukuki süreç boyunca kendi pozisyonlarını ifade etme fırsatı verilmediğini belirtti. Havayolu temsilcisi, bu kararın itibarlarına zarar verdiğini vurgulayarak, ortaya çıkan ağır sonuçlardan Premier League'in tamamen sorumlu tutulması gerektiğini talep etti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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