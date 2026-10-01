Gary Neville, İngiliz futbolunun İtalya'nın kaderini yaşayabileceği konusunda uyardı

·2·Spor
Gary Neville, İngiliz futbolunun İtalya'nın kaderini yaşayabileceği konusunda uyardı

Manchester City'nin mali kuralları büyük ölçekte ihlal ettiğinin tespit edilmesiyle birlikte İngiliz futbolu ve Premier League tarihi, en ciddi krizlerinden birini yaşıyor. Goal.com'un haberine göre, ünlü uzman ve eski futbolcu Gary Neville, bu olayın ardından İngiliz futbolunun geleceği için ciddi endişelerini dile getirerek, ligin 2006 yılındaki İtalyan futbolunun talihsiz kaderiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mahkeme kararına göre, Manchester City'nin 2009-2018 yılları arasında mali durumunu 900 milyon sterlinden fazla bir tutarla yapay olarak şişirdiği belirlendi. Bu durumun, ülkenin en prestijli liginin küresel itibarını zedelediği ve uluslararası arenadaki konumunu ciddi şekilde tehlikeye attığı belirtiliyor.

İtalya senaryosu ve uluslararası itibar

Gary Neville, The Overlap programındaki açıklamasında, bu durumun kendisine İtalya'daki ünlü Calciopoli skandalını hatırlattığını belirtti. O dönemde Avrupa futbolunu sarsan olaylar nedeniyle Juventus kulübü şampiyonluk unvanlarından mahrum bırakılmış ve alt lige düşürülmüştü. Neville'e göre, Premier League her zaman dürüstlüğü ve yüksek standartlarıyla başkalarına örnek olmuştur, ancak şu anda bu itibar lekelenmektedir.

Uzman, Premier League'in Birleşik Krallık'ın dünya çapındaki en önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunu vurguladı. Dünyanın her yerinde insanlar Liverpool, Manchester United, Arsenal veya genel olarak İngiliz ligi hakkında konuşuyor. Ancak mevcut skandallar nedeniyle lig, dünya çapında sert eleştirilere maruz kalıyor.

Cezai yaptırımlar ve kulüp sahipliği sorunu

Manchester City kulübü, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek temyize gitmeye hazırlanıyor ve gerçeği kanıtlayacak delillere sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak Gary Neville, sadece puan silme veya şampiyonluk unvanlarını geri almanın yeterli olmadığını, bu ölçekteki mali ihlallere karşı çok daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu.

Neville'e göre tek adil ceza, kulüp sahiplerinin tamamen uzaklaştırılması ve haklarının ellerinden alınmasıdır. Neville, bu tür endüstriyel ölçekteki mali doping vakalarının futbol sistemine onarılamaz zararlar verdiğini ve bundan sonra kulüp yönetimine karşı en ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Şu anda Manchester City kulübünün Cuma gününe kadar suçlama kararına ilişkin resmi temyiz başvurusunu sunması gerekiyor. Yaşanan hukuki mücadele ortamında, Premier League yönetimi İngiliz futbolunun geleceğini korumak ve adaletini sağlamak adına kesin ve nihai bir karar alma konusunda büyük bir baskı altında bulunuyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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