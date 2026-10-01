Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ile ilişkisine açıklık getirdi

·5·Spor
Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ile ilişkisine açıklık getirdi

Fransa milli takımı forveti Ousmane Dembélé, takım arkadaşı Kylian Mbappé ile aralarında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Goal.com'un haberine göre, oyuncuların ilişkilerinin soğuduğuna dair söylentiler, Ballon d'Or ödül töreni öncesinde yapılan yorumların ardından yayılmıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Takımın bir sonraki UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuya değinen Dembélé, iki futbolcu arasında hiçbir sorun olmadığını ve dostluklarının eskisi gibi güçlü olduğunu vurguladı. Maçlar öncesi kampa katılan forvet, medyada yayılan söylentilere son vermeye karar verdi.

Söylentilere neden olan röportaj

Bu yanlış anlaşılmaya Kylian Mbappé'nin France Football dergisine verdiği röportaj neden olmuştu. Forvet, kariyerlerindeki farklılıklara değinerek: «O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü, bense her zaman seçilmiş kişi oldum» şeklinde bir yorum yapmıştı.

Buna cevaben Ousmane Dembélé, Ligue 1 Plus kanalına verdiği röportajda kendi görüşlerini dile getirdi. «Ben her zaman arka planda çok çalıştım. Kariyerim boyunca çok fazla konuşmadım, sadece işimi yaptım. Geçen yıl PSG formasıyla geçirdiğim harika sezon için ödüllendirildim, bu yıl ise neler olacağını göreceğiz» demişti.

Sahadaki odak ve gelecek planları

İtalya ile oynanacak maçta Kylian Mbappé sahada olmazsa kaptanlık pazubandını takması beklenen Ousmane Dembélé, sosyal medyadaki dedikodulara aldırış etmediğini belirtti. Kendi yaşındaki bir oyuncu olarak bu tür küçük anlaşmazlıklara yorum yapma niyetinde olmadığını kesin bir dille ifade etti.

«Konuştuk. Masada yan yana oturuyoruz, hiçbir sorun yok» dedi Dembélé. Ayrıca tüm dikkatini sadece yeşil sahadaki oyuna verdiğini de sözlerine ekledi.

Ousmane DembéléKylian MbappéFransaUEFA Uluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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