Manchester City yeni bir sorunla karşı karşıya: rakip futbolcular tazminat talep ediyor

İngiltere Premier Lig'de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Manchester City, artık sadece sportif yaptırımlarla değil, aynı zamanda eski rakip futbolcuların mali talepleriyle de karşı karşıya kalabilir. Sky Sports News'in haberine göre, yıllardır City'ye karşı sahaya çıkan oyuncular ve temsilcileri, avukatlarla iletişime geçerek kaybedilen şampiyonluklar ve Avrupa kupalarına katılım bonusları için tazminat talep etme sürecini başlattı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bağımsız komisyonun kararına göre, Manchester City 2009/10 ile 2017/18 yılları arasında toplam 115 finansal kural ihlalinin 114'ünden suçlu bulundu. Kulüp, soruşturma sürecinde ligin iş birliği yapma ve dürüst davranma yükümlülüklerini de defalarca ihlal etti. Bu dönemde takımın, Finansal Fair Play kurallarına uyuyormuş gibi görünmek için gelirlerini yapay yollarla artırdığı ve giderlerini 900 milyon sterlinden fazla düşük gösterdiği tespit edildi.

Sahte sözleşmeler ve gizli finansman sistemi

Soruşturmalar sonucunda, Manchester City yönetiminin sponsorlarla yapılan gerçek anlaşmaları gizlediği ve sadece bir kısmının ödenmesine olanak tanıyan 'sahte' sözleşmeler düzenlediği ortaya çıktı. Kalan tutarlar ise kulübün sahibi olan ADUG şirketi tarafından finanse edildi. Ayrıca kulübün, gerçek operasyonel giderlerini düşük göstermek amacıyla benzer şemalar kullandığı ifşa edildi.

Goal.com'a göre, bu tür idari doping vakaları, o dönemde şampiyonluk veya Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden diğer takımların futbolcularının maddi kayba uğramasına neden oldu. Rakip oyuncular, tam da bu kaybedilen finansal bonuslar ve sportif hedefler için tazminat talep etme hakları olduğunu savunuyor.

Finansal otoriteleri yanıltmak ve gelecekteki sonuçlar

Komisyon raporunda, Manchester City'nin denetçilerden ve futbol yönetim organlarından gerçek mali durumu kasten gizlediği ve sahte raporlar sunduğu belirtildi. Kulübün amacının İngiltere Premier Lig ve UEFA'nın katı harcama limitlerini aşmak olduğu kesin olarak kanıtlandı.

Şu anda Manchester City sadece saha içindeki sonuçlarıyla değil, yıllardır biriken hukuki ve mali davaların girdabıyla karşı karşıya. Eğer rakip futbolcuların avukatları mahkeme yoluyla haklarını almayı başarırsa, bu durum futbol dünyasında emsalsiz bir emsal teşkil edebilir ve kulüp için çok daha ağır sonuçlar doğurabilir.