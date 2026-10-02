iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra karşılaştırıldı

·2·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra karşılaştırıldı

Akıllı telefon pazarındaki en yeni amiral gemileri arasındaki rekabet, her zaman kullanıcıların ve teknoloji meraklılarının büyük ilgisini çekmiştir. ixbt.com'un haberine göre, tanınmış PhoneBuff içerik üreticileri, Apple ve Samsung'un en gelişmiş cihazlarının yeteneklerini karşı karşıya getiren ilginç bir test gerçekleştirdi. Test sürecinde insan faktörünü tamamen ortadan kaldırmak ve sonuçların adilliğini sağlamak amacıyla özel bir robotik manipülatör kullanıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Testlerin ilk aşamasında her iki akıllı telefon da neredeyse başa baş ilerledi ve küçük sapmalarla aynı hızı sergiledi. Ancak test süreci, Adobe yazılımında metin tanıma gibi çok kaynak tüketen karmaşık bir göreve geldiğinde, Apple amiral gemisi keskin bir şekilde öne geçti. Samsung amiral gemisinin video işleme sürecindeki küçük üstünlüğü bile rakibini yakalaması için yeterli olmadı.

Pratikte hız ve bellek yetenekleri

İlk aşamanın sonunda, iPhone 18 Pro Max bitiş çizgisine ilk ulaşan taraf oldu. Dikkat çekici olan, cihazın geçen yılki nesil modele kıyasla süresini tam 10 saniye iyileştirmeyi başarmasıydı. Bu, yaklaşık üç dakika süren bir test için önemli bir gösterge sayılır. İkinci turda ise aynı uygulamalar yeniden başlatılarak, arka planda RAM üzerinde tutulup tutulmadıkları kontrol edildi. Uygulamalar bellekten atılmazsa, geride kalan cihazın arayı kapatması pratikte imkansız hale gelir.

İkinci aşamayı da Samsung amiral gemisi ikinci sırada tamamladı. Genel toplamda, Koreli marka cihazının geride kalması dört dakikalık toplam süre içinde 12 saniyeyi buldu. Bu fark çok büyük olmasa da yine de dikkate değer bir sonuçtur. Özellikle belirtmek gerekir ki, bu fark neredeyse tamamen tek bir karmaşık görevden, yani Adobe yazılımındaki ağır işlemden kaynaklandı.

Ağır yük altındaki testler

Uzmanlar bununla yetinmeyip cihazlar için daha zorlu yeni bir test türü daha uyguladılar. Her iki akıllı telefonu 10 dakika boyunca 4K formatında kesintisiz video kaydı yapmaya zorladılar ve ardından ana testteki en kaynak tüketen görevleri tekrar çalıştırdılar. Sonuçlar, yük altında çalışırken her iki cihazın da kendine has özellikler sergilediğini, ancak farkın sadece Galaxy S26 Ultra'da belirgin şekilde hissedildiğini gösterdi.

Görünen o ki, aşırı ısınma ve yük koşullarında iPhone 18 Pro Max, normal durumuna kıyasla ortalama sadece yüzde 1,9 oranında yavaşladı. Samsung amiral gemisi ise zorlu koşullarda performansını önemli ölçüde, yani yüzde 13,2 oranında düşürdü. Bu karşılaştırma, en yeni nesil mobil işlemciler ve bunların ısı yönetimi ile ağır görevleri yerine getirme yetenekleri hakkında net bir fikir veriyor.

iPhoneSamsungAkıllı TelefonTestTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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