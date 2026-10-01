Norchayev'den duble ve asist: "Beyaz Kurtlar" Suriye'yi farklı mağlup etti (video)

Taşkent'teki merkezî Pahtakor Stadyumu'nda oynanan uluslararası hazırlık maçı, Özbekistan millî takımının parlak ve güven verici galibiyetiyle sonuçlandı. Suriye millî takımına karşı oynanan mücadelede temsilcilerimiz tam bir üstünlük sergileyerek rakip kaleye dört gol gönderdi ve maç sonunda 4:1 skoruyla sahadan zaferle ayrıldı.

Maçın kahramanı olan Husayn Norchayev, iki gol ve bir asistle sahada adeta yıldızlaştı.

Hücum ağırlıklı başlangıç ve ilk yarıdaki iki gol

Maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi eline alan millî takımımız, rakip savunmayı sürekli baskı altında tuttu:

27. dakika | 1:0: Husayn Norchayev'in şık pasının ardından orta saha oyuncusu Sherzod Esanov kaleyi isabetli bularak skoru açtı.

45. dakika | 2:0: İlk yarının son saniyelerinde Akmal Mozgovoy uzaktan attığı güzel şutla Suriye kalecisini bir kez daha mağlup etti.

Norchayev'in resitali ve son dakikalardaki goller

İkinci yarıda da temsilcilerimiz tempoyu düşürmedi:

49. dakika | 3:0: Takım kaptanı Abbos Fayzullayev'in isabetli pasını Husayn Norchayev ustalıkla gole çevirerek maçtaki heyecanı neredeyse bitirdi.

90. dakika | 4:0: Maçın sonunda oyuna sonradan giren Diyor Xolmatov'un pasında Husayn Norchayev dublesini tamamladı ve galibiyeti perçinledi.

90+2. dakika | 4:1: Uzatma dakikalarında Suriyeli tecrübeli forvet Mahmud al-Mavos farkı azaltarak skoru belirledi.

Hazırlık maçı detayları ve kadrolar:

Özbekistan — Suriye 4:1

Goller: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49, 90) — Mahmud al-Mavos (90+2).

Sarı kartlar: Mahmud al-Asvad (11), Mahmud Mahamadjonov (77).

Özbekistan kadrosu:

Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 86), Behruz Karimov (Hojiakbar Alijonov, 63), Jahongir O‘rozov (Muhammad Hakimov, 86), Akmal Mozgovoy (Diyor Xolmatov, 78), Odil Hamrobekov (Umarali Rahmonaliyev, 63), Aziz Amonov (Aziz Xolmurodov, 78), Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev (Jasurbek Jaloliddinov, 63), Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.

Suriye kadrosu:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy (Xolid Kurdogli, 58), Jan Yahyo Mustafo (Mahmud al-Mavos, 58), Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon (Visom Duxon, 88), Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho (Abdurrazzoq al-Muhammad, 58), Nuh Leon (Umar as-Soma, 58), Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).

Bu hazırlık maçı, teknik heyetimiz için genç oyuncuların potansiyelini görmek ve kadro derinliğini artırmak adına önemli bir sınav oldu. Alınan net galibiyet ise taraftarlarımıza büyük bir coşku yaşattı.