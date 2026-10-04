Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi ve yeni Kirin 9050 Pro yetenekleri test edildi

·2·Teknoloji
Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi ve yeni Kirin 9050 Pro yetenekleri test edildi

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 90 Pro Max ve onun kalbi olan yeni Kirin 9050 Pro işlemcisi, bağımsız uzmanlar tarafından bir dizi teste tabi tutuldu. ixbt.com'un verilerine göre, bu cihaz mobil teknoloji pazarında lider konumda olan Qualcomm, MediaTek ve Apple çiplerine ciddi bir rakip olabileceğini kanıtladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

GeekBay analiz kaynağının bildirdiğine göre, yeni nesil işlemci önceki nesle kıyasla önemli bir üstünlüğe sahip. Özellikle cihaz, bazı ağır oyun senaryolarında modern amiral gemilerinin performansına yaklaşmış ve bazı yönlerden onları geride bırakmıştır.

Yenilikçi teknoloji ve mimari

Kirin 9050 Pro çipi, Huawei tarafından geliştirilen ve "LogicFolding" olarak adlandırılan ileri teknolojiye dayanan ilk SoC oldu. Bu yaklaşım, birden fazla aktif silikon katmanını dikey olarak birleştirmeyi mümkün kılıyor. Sonuç olarak, kristalin toplam alanını orantılı olarak artırmadan transistör yoğunluğunu önemli ölçüde artırmak sağlanmıştır.

İşlemci, 16 iş parçacığını destekleyen 9 çekirdekli bir CPU içeriyor. Hesaplama çekirdekleri dört kümeye ayrılmış olup; bunlar bir adet ultra güçlü çekirdek, iki adet performans çekirdeği, dört adet enerji tasarruflu çekirdek ve iki adet ultra düşük güç tüketen çekirdekten oluşuyor. Huawei tarafından sağlanan verilere göre, çok çekirdekli CPU performansı %23, grafik yetenekleri %40, yapay zeka görevlerini yerine getiren NPU hızı ise %140 oranında artmıştır. Cihazın genel işlem hızı ise %31 artış göstermiştir.

Oyunlarda test ve grafik yetenekleri

Popüler Genshin Impact oyununda Mate 90 Pro Max, 890p çözünürlük ve ortalama 4,2 W güç tüketimi ile kararlı ve yüksek bir kare hızı korumayı başardı. GeekBay verilerine göre, bu senaryoda akıllı telefon bazı Snapdragon çipli cihazlara kıyasla daha yüksek verimlilik göstererek Apple işlemcili üst düzey modellere yaklaştı. Wuthering Waves oyununda da önceki nesle göre kare hızı artmış ve enerji tüketimi azalmış olup, bu durum platformun genel verimliliğinin arttığını göstermektedir.

En yüksek sonuçlar, HarmonyOS için optimize edilmiş oyunlarda gözlemleniyor. Eğer uygulama platforma uyarlanmamışsa ve bir çeviri katmanı aracılığıyla çalıştırılıyorsa, kaynakların bir kısmı komutları dönüştürmeye harcanır ve verimlilik düşer. Bununla birlikte Huawei, cihaza NPU ve GPU iş birliğiyle çalışan yapay zeka destekli görüntü ölçeklendirme, geliştirilmiş donanım tabanlı ışın izleme (ray tracing) ve aslında HDR desteklemeyen oyunlarda bile dinamik aralığı genişleten akıllı HDR teknolojilerini eklemiştir.

Batarya kapasitesi ve otonomi

Performans artışıyla birlikte akıllı telefonun otonom çalışma süresi de uzadı. Mate 90 Pro Max, önceki 6000 mAh yerine 6800 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. GeekBay tarafından gerçekleştirilen test sonuçlarına göre, cihaz şarj olmadan 9 saat 56 dakika boyunca çalışabildi; bu değer önceki modelden 1 saat 42 dakika daha fazladır.

HuaweiKirinAkıllı TelefonlarTeknolojilerPerformans
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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