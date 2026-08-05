Huawei yeni MateBook Pro S dizüstü bilgisayarını tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, pazarı değiştirebilecek ultra hafif ve gelişmiş MateBook Pro S dizüstü bilgisayarını resmen tanıttı. ixbt.com'a göre yeni cihaz, yalnızca rekor düzeydeki hafifliğiyle değil, modern teknolojik çözümleriyle de dikkat çekiyor ve mobil bilgisayar pazarında yeni standartlar belirliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan dizüstü bilgisayar yalnızca 798 gram ağırlığında ve kasasının kalınlığı 11,9 milimetre. Bu değerlere, dayanıklılıktan ödün vermeden özel bir magnezyum-lityum alaşımı kullanılarak ulaşılmış. Soğutma sistemi içinse ultra kompakt kasaya uyarlanan, alüminyum alaşımından üretilmiş ultra ince kanatlı bir fan geliştirilmiş.

Ekran ve performans özellikleri

Cihaz, 14,2 inçlik dokunmatik pOLED ekranla donatılmış. Ekran 3,1K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor. Modellerden birinde sektörde ilk kez katlanabilir OLED ekran kullanılmış. Bu ekran, yandan bakıldığında içeriklerin görülmesini zorlaştıran özel bir gizlilik işlevine sahip.

MateBook Pro S'in temelinde yeni Kirin XE90 SoC işlemcisi yer alıyor. Huawei'nin verilerine göre bu çip mimarisi, önceki nesle kıyasla tek iş parçacıklı performansı %23, enerji verimliliğini %25 ve sinir ağı yeteneklerini tam %40 artırıyor. Sistemin maksimum tasarım gücü yalnızca 20 watt.

Pil ömrü ve fiyatlandırma

Dizüstü bilgisayar, 54 W·soat kapasiteli bataryayla geliyor ve kutuda 66 wattlık USB-C şarj adaptörü bulunuyor. Harici cihazları bağlamak için 5 Gbit/s hızında iki USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası mevcut. Üretici, 18 saate kadar kesintisiz pil ömrü vadediyor.

Cihaz, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışıyor ve Ark Engine ile Xiaoyi AI teknolojilerini destekliyor. Dizüstü bilgisayarın Çin'deki satışları başladı. Temel modeller şu fiyatlarla satışa sunuldu: