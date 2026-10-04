Broadcom yapay zeka pazarında NVIDIA ile rekabete girdi

·1·Teknoloji
Broadcom yapay zeka pazarında NVIDIA ile rekabete girdi

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, pazar liderliği için verilen mücadele kızışıyor. Son zamanlarda NVIDIA bu alanda tartışmasız lider olarak kabul edilse de, tekelini sarsabilecek ciddi bir rakip ortaya çıktı. ixbt.com'un haberine göre Broadcom, bellek çipi fiyatları konusunda Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile NVIDIA'nın şartlarına eşdeğer bir anlaşmaya vardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, modern yapay zeka işlemcilerinin üretimi için devasa miktarda özel bellek kaynağı gerekmektedir. Bu tür büyük ölçekli imtiyazlı fiyatlara ulaşmak kolay değildir. Bu durum, Broadcom'un yakın gelecekte TPU (yapay zeka işlemcisi) çipleri de dahil olmak üzere ürünlerini büyük hacimlerde satmayı planladığını göstermektedir. Bellek tedarikçilerinden bu tür avantajlı koşulların elde edilmesi, pazardaki büyük ölçekli siparişlerin bir işaretidir.

Anthropic ile büyük iş birliği

Broadcom'un ana müşterileri arasında yapay zeka alanındaki ünlü Anthropic şirketi de yer alıyor. Uzmanların tahminlerine göre, 2027 yılında Anthropic'in Broadcom'un en büyük müşterisi olması bekleniyor. Şirket, hesaplama kapasitesini Broadcom tarafından üretilen TPU çipleri temelinde genişletmeyi planlıyor.

Planlara göre Anthropic, 2027 yılında 5 GW eşdeğerinde hesaplama kapasitesini devreye almayı hedefliyor. 2028 yılına gelindiğinde ise bu rakamın iki katına, yani 10 GW'a çıkarılması öngörülüyor. Bu denli büyük ölçekli bir altyapıyı oluşturmak için Broadcom'un, Samsung'dan tedarik edilen çiplere dayanarak üretim kapasitesini maksimum seviyeye çıkarması gerekiyor.

Söz konusu süreçler, küresel yapay zeka pazarındaki fiyat politikalarında ve tedarik zincirlerinde keskin değişimlerin yaşandığını gösteriyor. NVIDIA'nın yanı sıra Broadcom da ana oyunculardan biri haline gelerek teknoloji devleri arasındaki rekabeti daha da kızıştırıyor. Bu durum, gelecekte daha gelişmiş ve uygun maliyetli yapay zeka çözümlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

BroadcomSamsungNvidiaAnthropicYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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