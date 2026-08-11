Yandex’ten yeni teknoloji: Tarayıcılar için Splitvyu markası

·33·Teknoloji
Yandex’ten yeni teknoloji: Tarayıcılar için Splitvyu markası

Yandex şirketi, Rusya’nın Rostent kurumuna “Splitvyu” adlı yeni bir ticari markayı tescil ettirmek için resmî başvuru yaptı. Şirket basın servisine göre bu adım, şirketin yapay zekâ teknolojilerini tarayıcı arayüzlerine daha derinlemesine entegre etme yönündeki bir sonraki önemli hamlesi. Ixbt.com bildiriyor .

Federal Fikri Mülkiyet Servisi’nin veri tabanında yer alan bilgilere göre Yandex, bu markayı Uluslararası Mal ve Hizmet Sınıflandırması’nın yedi sınıfında patentlemeyi planlıyor. Bu sınıflar 09, 35, 38, 39, 41, 42 ve 45. kategorileri kapsıyor; yazılım, dijital kişisel asistanlar ve yapay zekâ tabanlı hizmetler de bunlar arasında yer alıyor.

Yapay zekâ ve tarayıcı birlikteliği

Başvuru açıklamasına göre “Splitvyu” adı, özel bir tarayıcı modu için kullanılabilir. Bu işlev, kullanıcıların tek bir arayüz içinde hem web sayfalarına göz atmasına hem de yapay zekâ asistanıyla doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Yeni çözümün temel avantajı, kullanıcının ayrı bir pencereye veya yeni bir tarayıcı sekmesine geçmesini gerektirmemesi. Tüm süreçler tek bir çalışma ortamında birleştirilerek bilgi arama ve analiz etme hızını önemli ölçüde artırıyor.

Geleceğin dijital ortamı

Şirket temsilcilerinin açıklamalarına göre bu ticari markanın tescil edilmesi, modern tarayıcıların sıradan bir internet gezintisi aracından ziyade yapay zekâ araçlarıyla çalışmak için elverişli ortamlara dönüştüğünü gösteriyor.

Bilgi teknolojileri pazarında yapay zekâ asistanlarının rolü giderek artarken, bu tür işlevlerin tarayıcılara entegre edilmesinin kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Projenin halka sunulacağı tarih henüz açıklanmamış olsa da patent başvurusu üzerindeki çalışmalar, teknolojinin yakın gelecekte tanıtılacağına işaret ediyor.

YandexSplitvyuTarayıcıYapay ZekâYazılım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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