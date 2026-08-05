Anthropic ve Volta, yapay zekâ altyapısı için 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

·34·Teknoloji
Anthropic ve Volta, yapay zekâ altyapısı için 10 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Yapay zekâ alanında lider olan Anthropic, hesaplama kapasitesini genişletme yolunda bir büyük adım daha attı. Bloomberg’in yayımladığı bilgilere göre Claude sinir ağlarının geliştiricisi, Volta adlı yapay zekâ bulut girişimiyle 10 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, sektördeki rekabetin kızıştığı bir dönemde şirket için stratejik önem taşıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu yılın başında kurulan Volta girişimi, Anthropic’e altı yıl boyunca bulut bilişim kapasitesi sağlamayı üstlenecek. Girişim başlangıçta büyük ve adı açıklanmayan bir yapay zekâ laboratuvarıyla iş birliği yapacağını duyurmuştu, ancak ortağın adı gizli tutulmuştu. Artık bu gizem çözüldü ve ana müşterinin Anthropic olduğu ortaya çıktı.

Norveç’te büyük veri merkezi ve Nvidia teknolojileri

Projenin hayata geçirilmesinde Volta’nın ortağı olarak kripto madenciliği şirketi Bitdeer de yer alıyor. Şirketler, gerekli hesaplama kapasitesini sağlamak için birlikte özel bir veri merkezi kuracak. Tesisin Norveç’te bulunması ve 133 megavat kapasiteye sahip olması planlanıyor.

Yeni veri merkezi, Nvidia’nın en yeni nesil ve en gelişmiş yapay zekâ çip mimarisi olan Vera Rubin sistemleri temelinde çalışacak. Bilgi olarak, Volta Nvidia Cloud Partner programının bir katılımcısıdır. Bu program, veri merkezlerinde Nvidia grafik işlemcilerini kullanan bulut sağlayıcılarını bir araya getiriyor.

Pazardaki kızışan rekabet ve altyapının genişletilmesi

Anthropic son aylarda hesaplama kapasitesini aktif biçimde artırıyor. Şirket, yapay zekâ pazarındaki başlıca rakipleriyle rekabetinde avantaj elde etmek için bir dizi büyük anlaşma imzalamayı başardı. Nitekim kısa süre önce SpaceX ve Amazon gibi devlerle yeni hesaplama anlaşmaları da duyurulmuştu.

Günümüzde yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalışma hızlarını korumak büyük miktarda enerji ve teknik kaynak gerektiriyor. Norveç’teki yeni kompleksin ve Vera Rubin sistemlerinin devreye alınması, Anthropic’in gelecekte daha karmaşık ve gelişmiş Claude modelleri oluşturmasına olanak tanıyacak. Bitdeer ve Volta ile imzalanan bu çok yıllı anlaşma ise şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasına hizmet edecek.

AnthropicVoltaNvidiaYapay ZekâBulut Teknolojileri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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