Apple ve Broadcom ABD'de kablosuz iletişim çipleri üretimi için büyük bir anlaşma imzaladı

·34·Teknoloji
Apple ve Broadcom ABD'de kablosuz iletişim çipleri üretimi için büyük bir anlaşma imzaladı

Teknoloji dünyasının devi Apple, Broadcom şirketi ile çok milyar dolarlık yeni bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Apple ürünleri için 15 milyardan fazla özel kablosuz iletişim çipi doğrudan ABD topraklarında tasarlanacak ve üretilecek. Bu adım, şirketin tedarik zincirini çeşitlendirme ve yerel üretimi destekleme stratejisinin bir parçasıdır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Anlaşmanın toplam değeri 30 milyar doları aşıyor ve birkaç yıllık bir süreci kapsıyor. Broadcom ile kurulan bu ittifak, Apple cihazlarındaki 5G radyo frekansı bileşenlerini ve diğer kablosuz bağlantı modüllerini geliştirmeye hizmet edecek. ixbt.com verilerine göre Apple, bu proje kapsamında Broadcom'un Colorado eyaleti, Fort Collins şehrindeki fabrikasını genişletmek için 1,5 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım yapacak.

ABD ekonomisine yapılan devasa yatırımlar

Bu ortaklık, Apple'ın önümüzdeki dört yıl içinde ABD ekonomisine 600 milyar dolar yatırım yapma konusundaki kapsamlı taahhüdünün bir parçasıdır. Belirtmek gerekir ki, bu tür devasa yükümlülükler zamanında siyasi baskılar altında şekillenmişti. Özellikle Trump yönetimi döneminde, iPhone üretimini ABD'ye taşımadığı için yüksek gümrük vergileriyle tehdit edildikten sonra şirket, yerel üreticilerle ilişkileri güçlendirmeye odaklandı.

iPhone akıllı telefonlarının montaj süreci hala yurt dışında (ağırlıklı olarak Çin ve Hindistan'da) kalsa da, Apple temel bileşenlerin üretimini ABD'ye geri getirerek siyasi ve ekonomik dengeyi korumaya çalışıyor. Broadcom ile yapılan iş birliği sadece teknolojik üstünlüğü değil, aynı zamanda ülke içinde yeni iş imkanlarının yaratılmasını da garanti ediyor.

Yeni iş imkanları ve teknolojik beklentiler

Apple'ın açıklamasına göre, Broadcom ile gerçekleştirilecek bu proje sonucunda ABD'de yüzlerce yeni iş imkanı yaratılacak. 30 milyar dolarlık proje için bu rakam çok büyük görünmese de, yüksek teknolojili mühendislik alanındaki uzmanlar için bu önemli bir fırsattır. Fort Collins'teki fabrika artık Apple ekosistemi için hayati önem taşıyan çiplerin tedarikçisi olan ana merkez haline gelecek.

Özbekistanlı tüketiciler için bu haber, gelecekteki iPhone ve iPad modellerinin bağlantı kalitesinin daha da iyileşeceği anlamına geliyor. Broadcom tarafından geliştirilecek 5G ve Wi-Fi çiplerinin enerji verimliliği ve veri aktarım hızı açısından en yüksek standartları karşılaması bekleniyor. Ayrıca, bu tür büyük anlaşmalar küresel çip krizi koşullarında Apple ürünlerinin kesintisiz tedarikini sağlıyor.

Özetle, Apple ve Broadcom arasındaki bu ittifak, ABD'nin teknolojik bağımsızlığını artırmayı hedefliyor. Apple, en önemli donanım tedarikçisi ile ilişkilerini güçlendirerek rekabet avantajını korumayı amaçlıyor.

AppleBroadcomiPhoneTeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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