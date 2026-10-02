Avrupa uzay programı kapsamında ikinci fırlatma kompleksi inceleniyor

Avrupa'nın kendi uzay altyapısını geliştirme ve dış bağımlılığı azaltma çabaları kapsamında önemli bir adım atılıyor. ixbt.com'un haberine göre, İspanyol PLD Space şirketi ve Fransız Uzay Ajansı (CNES), Fransız Guyanası'ndaki Kuru Uzay Üssü'nde ikinci bir fırlatma rampası inşa etme olasılığını araştırmaya başladı. Bu girişim, Avrupa'nın ticari roket taşıyıcı kapasitesini artırmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir programın parçasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni kompleksin, Fransa'nın eski Diamant roket sahası bölgesine yerleştirilmesi değerlendiriliyor. CNES şu anda bu alanı birden fazla özel operatörün kullanımına uygun hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Planlanan fırlatma rampası, PLD Space'in Miura 5 ve daha büyük olan Miura 9 roketleri için tasarlanmış olup, gelecekteki fırlatma sıklığını artırmayı mümkün kılacaktır.

Avrupa Uzay Ajansı desteği ve finansmanı

Bu projeler, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından duyurulan European Launcher Challenge programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programın temel amacı, Avrupa'nın uzaya bağımsız erişimini sağlamaktır. Ağustos ayında imzalanan ve toplam değeri 158,9 milyon Euro olan sözleşme ağırlıklı olarak İspanya tarafından finanse edilmekte olup, Almanya da projeye katılım sağlamaktadır.

Belirtmek gerekir ki, PLD Space halihazırda Kuru Uzay Üssü'nde kendi ilk fırlatma kompleksini inşa etme çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılın Haziran ayında şirket, CNES ile söz konusu uzay üssünde özel bir fırlatma rampası inşa etmek üzere anlaşma imzalayan tarihteki ilk özel operatör olmuştu.

Gelecek planları ve testler

Şirket bugüne kadar tarihinde sadece bir başarılı uçuş gerçekleştirmiş olup, Ekim 2023'te Miura 1 yörünge altı roketi başarıyla fırlatılmıştı. Ana odak noktası olan Miura 5 roketinin ilk test uçuşu ise Kuru'daki ilk kompleksten 2026 yılı için planlanmaktadır.

İkinci fırlatma kompleksini inşa etme fikri şu an için sadece ortak araştırma aşamasındadır. Ancak bu altyapının oluşturulması, gelecekte Miura 5 ve Miura 9 roketlerinin seri ve kesintisiz fırlatılması için önemli bir temel oluşturacak ve bu da Avrupa'nın ticari uzay pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir.