Avustralyalı HEO şirketi Çin'in Tiangong istasyonunu görüntüledi

Avustralyalı HEO şirketi, Çin'in Tiangong yörünge istasyonunun yüksek çözünürlüklü yeni bir karesini yayınladı. ixbt.com'a göre, uzaydan alınan görüntünün çözünürlüğü piksel başına 12 santimetre olup, uzay kompleksinin ana unsurlarının net bir şekilde görülmesini sağlıyor ve son zamanlarda yayınlanan en net fotoğraflardan biri haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan fotoğrafta istasyon, kendine özgü T şeklindeki konfigürasyonunda ve tamamen açılmış güneş panelleriyle görülüyor. Fotoğrafta ana Tianhe modülü ile iki bilimsel modül olan Wentian ve Mengtian net bir şekilde ayırt edilebiliyor. Görüntünün temel özelliği, son derece yüksek detay seviyesidir.

Çin'in yörünge kompleksi hakkında

Tiangong, üç taykonotun sürekli kalması için tasarlanmış Çin'in ulusal yörünge istasyonudur. Mürettebat değişimi sırasında istasyonda altı kişiye kadar personel barındırma imkanı bulunmaktadır. İnşası, 29 Nisan 2021'de ana Tianhe modülünün fırlatılmasıyla başlamıştı.

Mevcut tam konfigürasyon, 2022 yılında iki bilimsel modül olan Wentian ve Mengtian'ın başarılı bir şekilde kenetlenmesinin ardından tamamlandı. Söz konusu uzay kompleksi, yaklaşık 340–450 kilometre yükseklikteki alçak Dünya yörüngesinde hareket etmekte ve Dünya etrafındaki bir tam turunu 90 dakikada tamamlamaktadır.

İstasyonun teknik özellikleri

İstasyon T şeklinde bir yapıya sahip olup, toplam kütlesi yaklaşık 66 ton olan üç hermetik modülden oluşmaktadır. Güneş panelleri tamamen açıldığında uzunluğu yaklaşık 55 metreye ulaşmaktadır. Bu durum, bu tür büyük nesneleri uzaydan yüksek çözünürlükle izleme teknolojilerinin yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor.

Tiangong istasyonu, insanlı Shenzhou uzay araçları ve Tianzhou kargo araçları için birden fazla kenetlenme noktasıyla donatılmıştır. Ayrıca kompleksin dış kısmında çeşitli bilimsel deneyler yürütmek için tasarlanmış özel bilimsel platformlar da bulunmaktadır.