Avustralyalı HEO şirketi Çin'in Tiangong istasyonunu görüntüledi

·6·Teknoloji
Avustralyalı HEO şirketi Çin'in Tiangong istasyonunu görüntüledi

Avustralyalı HEO şirketi, Çin'in Tiangong yörünge istasyonunun yüksek çözünürlüklü yeni bir karesini yayınladı. ixbt.com'a göre, uzaydan alınan görüntünün çözünürlüğü piksel başına 12 santimetre olup, uzay kompleksinin ana unsurlarının net bir şekilde görülmesini sağlıyor ve son zamanlarda yayınlanan en net fotoğraflardan biri haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan fotoğrafta istasyon, kendine özgü T şeklindeki konfigürasyonunda ve tamamen açılmış güneş panelleriyle görülüyor. Fotoğrafta ana Tianhe modülü ile iki bilimsel modül olan Wentian ve Mengtian net bir şekilde ayırt edilebiliyor. Görüntünün temel özelliği, son derece yüksek detay seviyesidir.

Çin'in yörünge kompleksi hakkında

Tiangong, üç taykonotun sürekli kalması için tasarlanmış Çin'in ulusal yörünge istasyonudur. Mürettebat değişimi sırasında istasyonda altı kişiye kadar personel barındırma imkanı bulunmaktadır. İnşası, 29 Nisan 2021'de ana Tianhe modülünün fırlatılmasıyla başlamıştı.

Mevcut tam konfigürasyon, 2022 yılında iki bilimsel modül olan Wentian ve Mengtian'ın başarılı bir şekilde kenetlenmesinin ardından tamamlandı. Söz konusu uzay kompleksi, yaklaşık 340–450 kilometre yükseklikteki alçak Dünya yörüngesinde hareket etmekte ve Dünya etrafındaki bir tam turunu 90 dakikada tamamlamaktadır.

İstasyonun teknik özellikleri

İstasyon T şeklinde bir yapıya sahip olup, toplam kütlesi yaklaşık 66 ton olan üç hermetik modülden oluşmaktadır. Güneş panelleri tamamen açıldığında uzunluğu yaklaşık 55 metreye ulaşmaktadır. Bu durum, bu tür büyük nesneleri uzaydan yüksek çözünürlükle izleme teknolojilerinin yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor.

Tiangong istasyonu, insanlı Shenzhou uzay araçları ve Tianzhou kargo araçları için birden fazla kenetlenme noktasıyla donatılmıştır. Ayrıca kompleksin dış kısmında çeşitli bilimsel deneyler yürütmek için tasarlanmış özel bilimsel platformlar da bulunmaktadır.

TiangongUzayÇinHEOYörünge İstasyonu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tianzhou-9 kargo gemisi yörünge istasyonundan ayrıldıTianzhou-9 kargo gemisi yörünge istasyonundan ayrıldı6 Mayıs 15:21Çin'de Kinetica-1 roketi ile dokuz yeni uydu fırlatıldıÇin'de Kinetica-1 roketi ile dokuz yeni uydu fırlatıldı20 Eylül 11:28NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alacak özel projeler arıyorNASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alacak özel projeler arıyor10 Temmuz 04:23NASA Başkanı: ABD Ay'a Çin'den Önce İnmeliNASA Başkanı: ABD Ay'a Çin'den Önce İnmeli16 Eylül 14:29Çin 2028 yılında Mars'tan toprak getirme görevini başlatıyorÇin 2028 yılında Mars'tan toprak getirme görevini başlatıyor10 Eylül 09:23Çin, en güçlü roketini Ay’a fırlatmaya hazırlanıyorÇin, en güçlü roketini Ay’a fırlatmaya hazırlanıyor18 Ağustos 16:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti