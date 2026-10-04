Akıllı telefon kamera testi: amiral gemileri 5x zoomda nasıl sonuç verdi?

Mobil teknoloji pazarındaki lider amiral gemileri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, son kamera testinde üç büyük markanın en yeni cihazlarını karşılaştırdı. Bu test sürecinde Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max ve Samsung Galaxy S26 akıllı telefonlarının 5 kat optik yakınlaştırma (zoom) yetenekleri test edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Renk canlılığı ve netlik testi

ixbt.com verilerine göre, karşılaştırma süreci temel olarak nesneleri doğal yansıtma ve renk çeşitliliğini koruma yeteneğine odaklandı. Her üç cihaz da modern optik modüllerle donatılmış olmasına rağmen, yazılımlarının ve görüntü işleme algoritmalarının birbirinden keskin bir şekilde farklı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Test sırasında Huawei Mate 90 Pro Max modeli, bir elmayı çekerken en net renk ifadesini gösterdi. Çekilen karedeki ana nesnenin rengi, orijinaline en yakın sonucu verdi. Ancak uzman, fotoğrafta belirgin derecede sıcak ve sarımsı bir tonun baskın olduğunu belirtti. Sonuç olarak, çevredeki yapraklar gerçekte olduğundan daha sarı ve kuru görünüyordu.

Uzmana göre, renk çeşitliliğini biraz daha yeşilimsi bir tona kaydırmak sonucu daha doğal kılabilirdi. Ayrıca, arka planı bulanıklaştırma (bokeh efekti) konusunda da bazı sıra dışı durumlar gözlemlendi; bu da cihazın yazılımında hala üzerinde çalışılması gereken noktalar olduğunu gösteriyor.

Apple ve Samsung amiral gemilerinin sonuçları

Apple temsilcisi olan iPhone 18 Pro Max modeli ise bu sefer renk aktarımında daha ciddi sorunlarla karşılaştı. Karelerin genel gamının kırmızımsı bir tarafa kaydığı tespit edildi. Ice Universe'ün değerlendirmesine göre, akıllı telefondaki beyaz dengesi bozukluğu açıkça görülüyordu.

Sonuç olarak, 5 kat yakınlaştırma özelliği kullanılmasına rağmen, çekilen fotoğraf gerçek manzaradan önemli ölçüde farklı çıktı. Bu durum, iPhone kullanıcıları için karmaşık ışık koşullarında bazı rahatsızlıklar yaratabilir.

Karşılaştırma sonuçlarına göre, Samsung Galaxy S26 Ultra modeli en dengeli ve gerçekçi sonucu kaydetti. Elma görüntüsü orijinaline kıyasla biraz daha doygun çıkmış olsa da, Samsung çevre renklerini en doğru şekilde yansıttı.

Cihaz sadece renk paletini değil, aynı zamanda en doğal arka plan bulanıklığını da sergiledi. Bu da Galaxy S26 modelinin uzun mesafeli çekim yetenekleri konusunda rakiplerinden bir adım önde olduğunu gösterdi.