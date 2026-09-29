Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasında önemli güncellemeler yapılacak

·5·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasında önemli güncellemeler yapılacak

Samsung'un önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmesi beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S27 Ultra'nın kamerasında ciddi değişiklikler yapılması bekleniyor. ixbt.com'un tanınmış içeriden bilgi sağlayan Ice Universe'e dayandırdığı haberine göre, yeni cihaz, fotoğrafçılık yeteneklerini geliştirmek ve kullanıcılara daha kaliteli kareler sunmak için ileri teknolojilerle donatılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Galaxy S27 Ultra modeli önceki nesil temsilcilerine kıyasla farklı bir renk işleme özelliğine sahip olacak. Özellikle Galaxy S26 Ultra fotoğrafları nispeten daha soğuk tonlara sahipken, yeni amiral gemisinde renk sıcaklığı önemli ölçüde daha sıcak tonlara kaydırıldı. Bu fark, aynı sahne her iki cihazla çekildiğinde açıkça görülmektedir.

Işık yönetimi ve parlamaya karşı mücadele

Kameradaki temel iyileştirmelerden biri, küçük parlak ışık kaynaklarını yönetme sistemidir. Önceki Galaxy S26 Ultra modellerinde bu tür nesnelerin bazen aşırı parlak çıktığı ve konturları ile detaylarını kaybettiği gözlemlenmişti. Yeni Galaxy S27 Ultra ise bu tür ışıkları daha etkili bir şekilde engelliyor ve yönetiyor.

Örneğin, ışık kaynağı aşırı parlayan sarı bir renk yerine, net sınırlara sahip daha derin bir turuncu tonunda görünüyor. Bu değişiklik sadece ana kamera modülünde değil, aynı zamanda beş kat yakınlaştırmalı telefoto lensinde de açıkça hissediliyor.

Gece çekim kalitesi ve gürültü azaltma

  • Karanlık sahnelerde detayları net bir şekilde koruma
  • Küçük gürültüleri en aza indirerek pürüzsüz kareler
  • Ana ve zoom lenslerinde eşit derecede iyileştirilmiş sonuç

Ayrıca, Galaxy S27 Ultra kamerası karenin karanlık kısımlarıyla çalışmayı daha da iyileştiriyor. Galaxy S26 Ultra fotoğraflarında belirgin olan küçük gürültülerin azaltılması sayesinde, ortaya çıkan fotoğrafların daha temiz ve net olması sağlanıyor.

Uzmanlar, bu iyileştirmelerin sonuçlarının özellikle gece çekimlerinde belirginleştiğini belirtiyor. Akşam saatlerinde veya ışığın yetersiz olduğu koşullarda çekilen karelerin kalite açısından yeni bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

SamsungGalaxy S27 UltraAkıllı TelefonKameraTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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