Samsung Galaxy S27 Ultra 3x optik zoomdan vazgeçiyor

·89·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Ultra 3x optik zoomdan vazgeçiyor

Samsung, gelecekte piyasaya süreceği amiral gemisi akıllı telefonlarının kamera konfigürasyonunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. İçeriden edinilen bilgilere göre, gelecek amiral gemisi modelleri arasında en popüleri olan Samsung Galaxy S27 Ultra, geleneksel 3x telefoto lensten tamamen vazgeçecek. Bu değişikliğin, şirketin mobil fotoğrafçılık teknolojilerine yaklaşımını değiştirmesi ve kullanıcılara yeni olanaklar sunması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ice Universe'in bildirdiğine göre, yeni nesil cihazda ana kameranın 1x optik yakınlaştırmasından sonra doğrudan 5x telefoto lense geçiş mekanizması uygulanacak. Böylece cihazda ayrı bir 3x optik zoom modu korunmayacak. Bu karar, amiral gemisinin iç yapısını ve optik modüllerini daha da optimize etme gerekliliği ile ilgili olabilir.

Kamera özellikleri ve yeni sensörler

Teknik açıdan yeni Samsung Galaxy S27 Ultra'nın ana kamerası özel bir ISOCELL HP6 sensörünü bünyesinde barındıracak. Bu parça, özellikle Samsung amiral gemileri için özelleştirilmiş bir HPC versiyonu olup, görüntü kalitesini daha da artırması bekleniyor. Aynı zamanda 5x telefoto lens değişmeden kalacak ve önceki nesil modellerdeki gibi aynı sensör ile f/2.9 diyafram açıklığını koruyacak.

Uzmanlar, cihazın optik yeteneklerinin bu şekilde yeniden dağıtılmasının, günlük kullanımda uzak mesafedeki nesneleri çekme sürecini etkileyeceğini belirtiyor. 3x ara zoomun kaldırılması, dijital yakınlaştırma işlevlerinin rolünün artmasına veya ana sensörün yüksek piksel kapasitesine daha fazla güvenilmesine yol açabilir.

Renk gamındaki değişiklikler

Kamera optiklerinin yanı sıra, Samsung mühendisleri görüntü işleme algoritmaları üzerinde de çalışıyorlar. Elde edilen bilgilere göre, Galaxy S27 Ultra kamerası daha sıcak renk sunumuyla öne çıkacak. Önceki Galaxy S26 Ultra modelleri nispeten daha soğuk tonlarda fotoğraflar sunarken, yeni akıllı telefonda renk sıcaklığı belirgin şekilde daha sıcak tonlara kayacak.

Bu fark, özellikle aynı sahne farklı cihazlarla çekilip karşılaştırıldığında net bir şekilde görülüyor. Renk gamındaki bu değişiklik, karelerin daha doğal ve çekici görünmesini sağlayacak, çünkü kullanıcılar genellikle daha sıcak ve canlı renkleri tercih ediyorlar.

Samsung henüz bu bilgilerle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sızdırılan bilgiler gelecekteki amiral gemisi cihazların ana yönelimlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Teknoloji meraklıları için bu tür değişiklikler, mobil fotoğrafçılık dünyasında atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SamsungGalaxy S27 UltraKameraTeknolojiAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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