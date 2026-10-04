Güney Kore'de duvar ve tavanlarda hareket edebilen robot geliştirildi

·1·Teknoloji
Güney Kore'de duvar ve tavanlarda hareket edebilen robot geliştirildi

Güney Kore'de gemi inşasındaki tehlikeli ve karmaşık işleri yerine getirmek üzere tasarlanan Diden Spider adlı dört ayaklı bir robot geliştirildi. Ayaklarındaki güçlü mıknatıslar sayesinde metal yüzeylere tutunarak dikey duvarlar, eğri çelik yapılar ve hatta tavanlarda hareket edebiliyor.

Diden Robotics şirketi tarafından geliştirilen robot, gemi yapımında kaynak, teknik inceleme ve diğer görevleri yerine getirmek için optimize ediliyor. En büyük avantajlarından biri, insanlar için dar, yüksek veya tehlikeli olan alanlara erişebilmesidir.

Diden Spider, Samsung Heavy Industries tersanesinde de test edildi. Testler sırasında robot, gemi yapımında kullanılan çelik yapılar üzerinde hareket etme ve kaynak işlemlerini gerçekleştirme yeteneğini sergiledi.

Uzmanlar, bu tür robotların gelecekte gemi inşasında insanlar için tehlikeli ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Diden Robotics ise teknolojiyi kaynak işlemlerinin yanı sıra denetim ve diğer endüstriyel süreçlerde de kullanmak için geliştiriyor.

Diden SpiderDiden RoboticsSamsung Heavy IndustriesGemi İnşasıEndüstriyel Robotlar
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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