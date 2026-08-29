NASA uzay araştırmalarında yeni bir aşama başlatıyor

·4·Teknoloji
NASA uzay araştırmalarında yeni bir aşama başlatıyor

NASA, insanlık tarihindeki en büyük gökyüzü araştırmalarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ajansın Nancy Grace Roman adlı yeni uzay teleskobu, iki milyardan fazla galaksi de dahil olmak üzere evrenin sırlarını keşfetmede dev bir adım atmayı hedefliyor. Bu devasa bilimsel projenin, evrenin genişlemesi, karanlık enerjinin doğası ve yıldız evrimini anlama konusunda köklü bir değişim yaratması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

TASS ajansının bildirdiğine göre, projenin bilim sorumlusu Julie McEnery, yeni gözlemevinin en büyük avantajının geniş görüş alanı olduğunu vurguladı. Bu teleskop, her an Hubble teleskobuna kıyasla yaklaşık yüz kat daha büyük bir gökyüzü alanını kapsama kapasitesine sahip. Bu durum, astronomik gözlem hızını önemli ölçüde artırıyor.

Evreni keşfetme hızı önemli ölçüde artacak

Teleskobun yüksek hızda çalışması, büyük ölçekli araştırmaların bin kat daha hızlı tamamlanmasının önünü açıyor. Uzmanların karşılaştırmasına göre, Hubble teleskobunun yaklaşık yüz yılda yapabileceği bir araştırmayı Nancy Grace Roman sadece bir ayda gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, bu kısa süre içinde cihazın Samanyolu boyunca yapacağı tarama, yirmi milyara kadar yıldızı kaydedebilir.

NASA'nın tahminlerine göre, bu veri setinin tarihteki en büyük astronomik nesne kataloğuna dönüşmesi bekleniyor. Elde edilecek veri hacmi de buna bağlı olarak son derece büyük olup, en büyük tam ölçekli görüntüyü sergilemek için yarım milyondan fazla 4K formatında televizyon ekranı gerekecektir.

Bilimsel görevler ve gelecekteki araştırmalar

Gözlemevinin temel bilimsel görevlerinden biri, evrenin genişleme tarihini ve büyük ölçekli yapıların oluşumunu incelemektir. Milyarlarca galaksiyi gözlemlemek, bilim insanlarının maddi evrenin dağılımını ve karanlık enerjinin gizemli doğasını daha net bir şekilde araştırmalarına olanak tanıyacaktır.

Belirtmek gerekir ki, bu modern gözlemevi, NASA'nın uzay astronomisi programının oluşturulmasında eşsiz bir rol oynayan ünlü Amerikalı astronom Nancy Grace Roman'ın onuruna isimlendirilmiştir. Onun adını taşıyan yeni uzay aracının, modern bilimin karşılaştığı birçok bilmeceye cevap bulacağına inanılıyor.

NASATeleskopAstronomiUzayBilimsel Araştırma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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