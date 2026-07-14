Samanyolu düşündüğümüzden daha büyük çıktı: Astronomlar yeni bir keşif yaptı

Evrenin sırlarını araştıran astronomlar, içinde yaşadığımız Samanyolu galaksisinin yapısı hakkında beklenmedik bir sonuca vardılar. Yeni yapılan araştırmalar, galaksimizin dış sarmal kollarının daha önce tahmin edilenden yüzde 10 daha uzağa uzandığını gösteriyor. Bu keşif, evren hakkındaki mevcut modellerimizi yeniden gözden geçirmemize neden olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre bilim insanları bu sonuca, güçlü kozmik patlamalardan gelen X-ışınlarının kendine has "eko"larını inceleyerek ulaştılar. NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi ve Avrupa'nın XMM-Newton uydusu yardımıyla elde edilen veriler, sarmal kollar içindeki yıldızlararası toz bulutlarına olan mesafeyi daha hassas bir şekilde ölçmeyi mümkün kıldı.

Galaksiyi içeriden incelemenin zorluğu

Samanyolu'nu incelemedeki en büyük zorluk, Güneş sisteminin bu galaksi diskinin tam içinde yer almasıdır. Kendi "evimizi" içeriden gördüğümüz için, kesin şeklini ve boyutlarını belirlemek, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki yabancı galaksileri gözlemlemekten daha zordur. Bu nedenle astronomlar sadece optik değil, aynı zamanda radyo, kızılötesi ve X-ışını radyasyonu gibi farklı aralıklardaki verilere dayanırlar.

İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden (INAF-IASF Milano) araştırmacı Beatrice Vaiai liderliğindeki ekip, gama ışını patlamaları kozmik toz bulutlarından yansıdığında oluşan X-ışını halkalarını analiz etti. Bu tür patlamalar, dev yıldızların süpernova olarak patlaması veya nötron yıldızlarının çarpışması sonucu meydana gelir. Halkaların boyutu, toz bulutunun gözlemciden ne kadar uzakta olduğuna bağlı olarak değişir.

"Bu, sarmal kollara olan mesafeyi kesin olarak ölçmenin saf geometriye dayalı çok doğru bir yöntemidir", diyor Beatrice Vaiai. Bilim insanları Perseus ve Kalkan-Erboğa sarmal kollarındaki üç büyük gama patlamasını analiz ederek, bunlardan ikisinde mesafenin önceki hesaplamalardan yüzde 10 daha büyük olduğunu tespit ettiler. Ayrıca, en dıştaki toz bulutunun çapının yaklaşık 3500 ışık yılı olduğu ortaya çıktı.

Yeni haritalar ve gelecekteki planlar

Araştırmanın ortak yazarı Ilaria Fornasiero, bu ölçümlerin sadece münferit toz kümeleriyle değil, tüm sarmal kolun kalınlığıyla ilgili olduğunu vurguluyor. Bu durum, Samanyolu'nun toplam kütlesinin yeniden hesaplanmasına yol açabilir, çünkü galaksi kütlesi, sarmal yapılarının şeklini ve genişliğini doğrudan etkiler.

Bu yöntem galaksiyi "içeriden" incelemede devrim niteliğinde olsa da, imkanları biraz sınırlıdır. Samanyolu düzlemi boyunca görülebilen parlak gama patlamaları çok nadir gerçekleşir. Bilim insanlarına göre, son 25 yıl içinde bu tür olayların sadece parmakla sayılacak kadar azı kaydedilmiştir. Gelecekte astronomlar daha fazla patlamayı analiz ederek galaksimizin daha mükemmel bir haritasını oluşturmayı hedefliyorlar.