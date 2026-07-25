“Ölü internet” teorisi gerçek oldu: Bot trafiği insanları geçti

İnternet dünyasında uzun süredir tartışılan “ölü internet” teorisi artık sadece bir varsayım değil, rakamlarla kanıtlanmış bir gerçek haline geldi. Son verilere göre, küresel ağdaki toplam trafiğin ana kısmını artık insanlar değil, otomatikleştirilmiş programlar yani botlar oluşturuyor. Bu durumun dijital ekonomi ve güvenlik sistemleri için ciddi bir meydan okuma olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cloudflare şirketinin sunduğu rapora göre, haziran ayı sonuçlarına göre web sayfalarına yapılan tüm isteklerin yaklaşık yüzde 58'i botların payına düştü. Bu oran internet tarihinde ilk kez insan faaliyetini geride bıraktı. Daha önce Cloudflare CEO'su Matthew Prince böyle bir durumun ancak 2027 yılına kadar gerçekleşeceğini öngörmüştü, ancak AI teknolojilerinin hızla gelişmesi bu süreci birkaç yıl öne çekti.

Yapay zeka ajanlarının keskin büyümesi

Human Security şirketi uzmanları, son bir yılda bağlantılara bağımsız olarak tıklayabilen, formları doldurabilen ve kullanıcı adına hareket edebilen AI ajanlarının faaliyetinin yüzde 8000 arttığını kaydetti. Thales raporunda ise 2025 yılına gelindiğinde bot trafiğinin yüzde 53'ü oluşturacağı tahmin edilmişti, ancak pratikte bu rakamlar şimdiden geride bırakıldı. En üzücüsü ise bu otomatikleştirilmiş faaliyetin yaklaşık yüzde 40'ının zararlı nitelikte olmasıdır.

Bu eğilim büyük finansal ve teknolojik platformlarda açıkça görülmektedir. Örneğin, Stripe ödeme sisteminin API isteklerinin yüzde 70'i yazılımsal ajanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Alpaca platformunda ise botların payı sadece bir çeyrekte yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseldi. Bu durum internetin çalışma prensiplerinin kökten değiştiğini gösteriyor.

Geleneksel koruma sistemleri yetersiz kalıyor

Günümüzde alıştığımız CAPTCHA gibi koruma yöntemleri, modern AI ajanlarını insanlardan ayırmada giderek yetersiz kalıyor. Bu nedenle Cloudflare, kullanıcının ayrı hareketlerini değil, tüm oturumu analiz eden Precursor sistemini tanıttı. Uzmanların görüşüne göre mevcut sistemler sıradan kullanıcıların yüzde 7-15'ini yanlışlıkla bot olarak sınıflandırıyor, birçok akıllı bot ise filtreden kolayca geçiyor.

Durumu düzenlemek için Google, Microsoft, Mozilla ve Cloudflare gibi devler PACT adlı yeni bir protokol üzerinde çalışmaya başladı. Bu teknoloji, ziyaretçinin kimliğini açığa çıkarmadan gerçekten insan olduğunu doğrulamaya olanak tanır. Bu durum, reklam modeline dayanan ve gerçek kullanıcıların davranışlarını analiz eden mevcut internet ekosistemi için hayati önem taşımaktadır.

Gelecekte bu sürecin daha da genişlemesi bekleniyor. PitchBook analizine göre, şu anda AI ajanları gerçekleştirebilecekleri potansiyel iş hacminin sadece yüzde 1'ini kapsıyor. Bu, önümüzdeki yıllarda internetteki insan payının daha da azalacağı anlamına geliyor. Bunu göz önünde bulundurarak Cloudflare, eylül ayından itibaren veri toplayan AI tarayıcılarının içerikten yararlandıkları için yayıncılara ödeme yapması gerektiğini duyurdu.