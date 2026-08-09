Cloudflare: Beş yıl sonra yapay zekâ trafiği insan trafiğini bin kat aşacak

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, küresel internet trafiğinin yapısında köklü bir dönüşüme yol açacak. ixbt.com'un haberine göre Cloudflare Finans Direktörü Thomas Seifert'in değerlendirmesine göre mevcut eğilimler devam ederse, beş yıl sonra otomatik sistemler insanlardan bin kat daha fazla trafik üretecek. Böyle bir senaryoda insan faaliyetlerinin payı, toplam ağ trafiğinin yalnızca %0,1'ini oluşturabilir. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Ancak bu, insanların interneti daha az kullanmaya başlayacağı anlamına gelmiyor. Asıl büyüme; bağımsız olarak sitelere ve API'lere başvuran, bilgi arayan, veri alışverişi yapan ve birbirleriyle iletişim kuran çeşitli ajanlar, botlar ve programlar sayesinde gerçekleşecek. Bunun sonucunda internetteki işlemler, yavaş yavaş «insan — hizmet» formatından «program — program» biçimine geçiyor.

Tahminlerin değişmesi ve altyapı üzerindeki yük

Bu değişiklikler karşısında Cloudflare önceki tahminlerini gözden geçirmek zorunda kaldı. Başlangıçta makine trafiğinin insan trafiğini ancak 2027'de aşması beklenirken, şirketin ölçümlerine göre bu durum çok daha erken, Mayıs 2026'da gerçekleşti. Bunun başlıca hızlandırıcı faktörü, yapay zekânın yaygınlaşması oldu.

Otomatik isteklerin sayısındaki keskin artış, internet altyapısı için ciddi bir sınava dönüşecek. Bin kat daha yüksek makine trafiği; daha verimli ağlar, güçlü sunucular ve istek işleme sistemleri gerektirecek. Aynı zamanda siber güvenlik görevleri de karmaşıklaşacak: meşru şekilde çalışan akıllı ajanları kötü amaçlı botlardan, tarayıcılardan ve otomatik veri toplama sistemlerinden ayırt etmek giderek zorlaşacak.

Finansal göstergeler ve piyasanın tepkisi

Cloudflare yönetiminin bu açıklamaları, şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı döneme denk geldi. Raporlama döneminde şirketin geliri 696 milyon dolar olarak gerçekleşerek yıllık bazda %36 arttı. Buna rağmen net zarar üç kattan fazla artarak 205,7 milyon dolara ulaştı.

Finansal zarardaki artışa rağmen yatırımcılar rapora olumlu tepki verdi. Şirketin hisseleri, genişletilmiş işlemlerde yaklaşık %16 değer kazandı. Bu yükselişte, beklentilerin üzerinde gerçekleşen gelir ve büyük kurumsal müşterilerden gelen rekor düzeydeki talep etkili oldu.