T2 Mobil Operatörü Fazla Trafiği İndirimlere Dönüştürme İmkanı Sundu

·2·Teknoloji
T2 Mobil Operatörü Fazla Trafiği İndirimlere Dönüştürme İmkanı Sundu

Rusya'nın T2 mobil operatörü (eski adıyla Tele2), “Bolshe” sadakat programını önemli ölçüde güncellediğini ve programı tüm iletişim kullanıcılarına açtığını duyurdu. Artık sadece şirketin müşterileri değil, diğer operatörlerin aboneleri de biriktirdikleri gigabaytları çeşitli bonuslar ve günlük hizmetler için indirimlerle takas edebilecek. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu adım, telekomünikasyon pazarındaki geleneksel yaklaşımı değiştirerek mobil trafiği bir nevi “dijital para birimine” dönüştürmeyi hedefliyor. ixbt.com'un aktardığına göre, yeni kullanıcılar programa katılır katılmaz, ilk takas işlemini gerçekleştirmeleri ve servis imkanlarını tanımaları için “kutlama gigabaytları” alacaklar.

Günlük kategoriler ve ortaklar ağı

Programın temel yeniliklerinden biri “gün kategorileri” sisteminin getirilmesidir. Her gün özel uygulamada üç yeni teklif belirecek: bunlardan biri doğrudan gigabayt takası karşılığında verilirken, diğer ikisi program ortakları tarafından sunulan ayrıcalıklardır. Tekliflerin teması her gün değişmekte ve haftalık bir döngü temelinde tekrarlanmaktadır.

Program, günlük yaşamda en çok ihtiyaç duyulan alanları kapsamaktadır. Bunlar şunlardır:

  • Gıda ve hazır yemek teslimatı;
  • Online ve offline alışverişler;
  • Ulaşım ve taksi hizmetleri;
  • Eğlence etkinlikleri ve özel sürprizler.
Ortaklar listesinde Ozon, Yandex Go, Yandex Eda, “Magnit” ve “Lenta” gibi büyük markalar yer alıyor. Bu durum, kullanıcıların kullanılmayan internet trafiklerini gerçek ekonomik faydaya dönüştürmelerine olanak tanıyor.

Sadakat sisteminde yeni yaklaşım

T2 temsilcilerinin belirttiğine göre şirket, yıllardır beklenen geleneksel puan toplama sisteminden vazgeçerek hızlı ve kişiselleştirilmiş tekliflere odaklanıyor. Bu, kullanıcı için daha anlaşılır ve cazip bir modeldir, çünkü gigabaytlar her ay yenilenir ve bunların yanması birçok abone için sorun teşkil ediyordu.

Özbekistan pazarında da mobil operatörler arasındaki rekabet artarken, Rusya pazarındaki bu deneyim dikkat çekicidir. Bölgemizde de operatörler çeşitli bonus sistemleri sunmaktadır, ancak trafiğin diğer operatör abonelerine de açık olan tek bir ekosistem çerçevesinde “satılması” imkanı yeni bir aşama olarak değerlendirilmektedir.

Özetle, T2'nin bu girişimi, mobil iletişim hizmetlerini sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda günlük harcamaları tasarruf etmeye yardımcı olan finansal bir araca dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür teknolojik çözümlerin gelecekte diğer bölgesel operatörler için de bir model olması bekleniyor.

T2Mobil İletişimGigabaytTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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