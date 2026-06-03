Çocukların Hayatına Mal Olan Gece Yarışı: Korkunç Trafik Kazasının Detayları

Yollardaki dikkatsizlik, hız ihlali ve en acısı, reşit olmayan ve gerekli belgelere sahip olmayan kişilere direksiyonun emanet edilmesi sonucu yaşanan trajediler, toplumumuzun en hassas noktası olmaya devam ediyor. Surhanderya vilayetinin Uzun ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazası, iki insanın hayatına erken bir nokta koydu.

Hızın Gölgesinde Trajedi: Kimözarğa Yarışı Nasıl Sonlandı?

Korkunç olay, bu yılın 28 Mayıs günü saat 23:50 sularında Uzun ilçesinin «Çaqar» mahallesi sınırları içindeki ara yolda meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Departmanı Trafik Güvenliği Hizmeti'nin (İİB TGH) resmi verilerine göre, birbirini tanıyan iki genç, gece vakti «Damas» ve «Nexia» marka araçlarla «Kimözarğa» yarışı düzenledi.

Hız sınırının aşılması ve aynı yönde yarışılması sonucu kontrol kaybedildi, araçlar çarpışarak kaza yaptı. Trajedinin boyutu şu şekildedir:

«Damas» aracının direksiyonunda: 2009 doğumlu, henüz ehliyet yaşına gelmemiş ve ehliyeti olmayan 17 yaşında bir genç bulunuyordu. Araçta onun dışında 4 yaşıtı daha vardı. Sonuçta, bu genç sürücü aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

«Nexia» aracının direksiyonunda: Tanışları olan, 2006 doğumlu 20 yaşında bir genç bulunuyordu. Onun da sürücü belgesi yoktu. Bu araçtaki yolculardan biri de olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar: Araçlarda bulunan diğer tüm yolcular, çeşitli derecelerde ağır beden yaralanmalarıyla acilen hastaneye kaldırıldı.

Mahallenin Kayıtsızlığı ve Babaların Pişmanlığı

TGH tarafından hazırlanan resmi raporda üzücü bir durum ortaya çıktı: 20 yaşındaki «Nexia» sürücüsü, yasal belgeleri olmamasına rağmen mahallede düzenli olarak araç kullanıyor ve bundan çevredekiler ile komşular tamamen haberdardı. Ancak kimse bu tehlikeli durumu durdurmaya çalışmadı.

Olayın ardından içişleri organları tarafından mahallede geniş katılımlı hararetli bir istişare toplantısı düzenlendi. Söz alanlar, yaşanan olay karşısında şoke olduklarını gizlemediler.

Evlat acısı çeken babanın yürek yakan sözleri: «Evlat yetiştirirken hiç merhamet etmemek gerekiyormuş, gerekirse dövmeli... Araba anahtarı yerinde olsaydı ve açıkta bırakılmasaydı, çocuk buna binip sokağa çıkamazdı», diyerek hayatını kaybeden sürücünün babası hatasını acıyla itiraf etti.

Toplantıya katılan mahalle aksakalları ve yaşlıları da tepkilerini dile getirerek, çocuklarına karşı kayıtsız kalan ebeveynlere yönelik yasal önlemlerin artırılmasını talep ettiler:

Mahalle aktivistinin tepkisi: «Herkesin iki üç oğlu var ama biz asla uygun belgesi olmayan çocuğumuza araba vermeyiz. 'Ehliyeti' olan sürsün! Bu yüzden böyle durumlarda kayıtsız ebeveynlerin cebine para cezasını sertçe vurmak lazım, komutanım!»

Kamu Denetimi Neredeydi?

Resmi yetkili makamlar, bu trajedinin temel nedeni olarak birkaç faktöre işaret etti. Mahalle sakinlerinin ve büyüklerin çevredeki olaylara karşı ilgisizliği, kamu denetiminin zayıflığı ve en acısı, ebeveynlerin çocuklarını gece vakti gözetimsiz bırakmaları bu korkunç sonuca yol açtı.

Saygıdeğer ebeveynler ve yurttaşlar, çocuklarınızın hayatına ve geleceğine karşı kayıtsız kalmayın! Gerekli ehliyete ve deneyime sahip olmayan gençlere direksiyonu emanet etmek, onları kendi ellerinizle ölüme mahkum etmek demektir.

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