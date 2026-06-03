HOHAN kamyonu kredi borcu nedeniyle açık artırmaya çıkarıldı

Kredi fonları, bankalar tarafından girişimcilere veya vatandaşlara hedeflenen projeler, iş hacmini artırma ve işletmeyi geliştirmek amacıyla sağlanan yatırımlardır ve zamanında geri ödenmesi gerekmektedir.



Kredi borcunun zamanında ödenmemesi durumunda bankalar mahkemeye başvurmak zorunda kalır. Mahkemeler ise alacağın tahsili için dosyaları İcra Dairesi organlarına yönlendirir.



Örneğin, Gulistan Bölge Ekonomik Mahkemesi'nin kararına istinaden, Büronun Sirderya Bölge Müdürlüğü tarafından borçlu «B.G.» LLC'den alacaklı «İpoteka Bank» lehine 1,8 milyar sum tutarındaki kredi borcunun tahsiline ilişkin icra işlemleri gerçekleştirilmiştir.



İcra işlemleri sonucunda borçlu şirkete ait «HOHAN» marka kamyon haczedilerek 360 milyon sum başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılmıştır.



Satıştan elde edilen gelir, kredi borcunun kapatılmasına yönlendirilecektir.