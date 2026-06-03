Tehlikeli gece yarışı iki gencin hayatına mal oldu

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Tehlikeli gece yarışı iki gencin hayatına mal oldu

Surhanderya vilayetinin Uzun ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazası iki kişinin hayatını kaybetti. Ehliyeti olmayan iki gencin katıldığı tehlikeli yarış trajediyle sonuçlandı.

Olay, 28 Mayıs günü saat 23:50 sularında ilçenin Çakar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damas ve Nexia marka araçları kullanan 17 ve 20 yaşındaki gençler birbirleriyle yarış yaptı.

Trafik Güvenliği Dairesi verilerine göre, Damas aracının direksiyonunda henüz ehliyet alma yaşına gelmemiş 2009 doğumlu bir genç bulunuyordu. Araçta ayrıca dört yaşıtı daha vardı.

Nexia sürücüsünün ise 2006 doğumlu olduğu ve onun da ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu iki aracın karıştığı ağır bir trafik kazası meydana geldi. Kazada Damas sürücüsü ile Nexia'daki yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer katılımcılar ise çeşitli derecelerde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nexia sürücüsünün daha önce de araç kullandığı ve bu durumun mahalle sakinlerince bilindiği ortaya çıktı.

Olayın ardından mahallede halkın katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların eğitimi ve denetimi konuları geniş çaplı ele alındı.

SurhanderyaUzunDamasNexiaÇakar
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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