Surhanderya Vilayetinde Dört Bacaklı Bebek Dünyaya Geldi

Surhanderya vilayetinin Şerabad ilçesinde nadir görülen bir patolojiyle doğan bebek, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dört bacaklı bebeğe ait görüntülerin yayılmasının ardından uzmanlar konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Açıklamaya göre bebek, siyam ikizlerinde görülen çok nadir bir patolojiyle dünyaya geldi. Fetüsün ikinci kısmı tam olarak gelişemedi ve sadece vücudun bazı bölümleri oluştu; bu nedenle bebekte ekstra bacaklar bulundu.

Sağlık uzmanlarına göre bebek, Semerkant Vilayeti Çocuk Çok Branşlı Tıp Merkezine sevk edildi ve kendisine karmaşık bir cerrahi müdahale uygulandı. Ameliyata nitelikli bir doktor ekibi katıldı.

Doktorlar, bu tür vakaların tıp pratiğinde çok nadir görüldüğünü belirtti. Bebeğin sağlığı uzmanların gözetimi altında olup durumuna ilişkin gözlemler sürdürülmektedir.