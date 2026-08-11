Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdi

·50·Avto
Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdi
Qisqacha

Rightcharge tahliliga ko'ra, jamoat quvvatlash stansiyalaridan foydalanish oshgani sabab elektromobillarda bir mil yo'l yurish xarajati o'rtacha benzin sarflaydigan avtomobillar darajasiga, ya'ni 13 pensga yetgan. Elektromobillarni quvvatlashning o'rtacha narxi yilning birinchi yarmida kilovatt-soatiga 46,9 pens bo'lib, o'tgan yilgi 40,5 pensga nisbatan 15 foizga oshgan.

Rightcharge kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi tahliliy maʼlumotlarga koʻra, jamoat joylaridagi quvvatlash stansiyalaridan foydalanish koʻrsatkichining oshishi korporativ elektromobillar parkini saqlash xarajatlarini keskin qimmatlashtirib yubordi. Natijada elektrokar haydash xarajatlari oʻrtacha yoqilgʻi sarfiga ega anʼanaviy benzinli avtomobillar darajasiga yaqinlashdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Tadqiqot doirasida yilning birinchi yarmida avtomatlashtirilgan xarajatlar platformasi orqali qayta ishlangan oʻn minglab park quvvatlash seanslari tahlil qilindi. Bu jarayonda jami 1,5 million kilovatt-soat elektr energiyasi isteʼmoli oʻrganilib, kompaniya haydovchilari xarajatlarni ish beruvchilardan qanday qoplayotgani va arzon tariflardan toʻliq foydalanilmayotgani aniqlandi.

Quvvatlash xarajatlarining oʻsish sabablari

Hisobotga koʻra, elektr avtomobilini quvvatlashning oʻrtacha narxi joriy yilning birinchi yarmida bir kilovatt-soat uchun 46,9 pensni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich oʻtgan yili 40,5 pensga teng boʻlgan va oʻsish 15 foizni tashkil etgan. Oʻrtacha hisobda bir kilovatt-soat quvvat bilan 3,5 mil masofa bosib oʻtadigan elektromobil uchun bu bir mil yoʻl 13 pensga tushishini anglatadi.

Mazkur moliyaviy koʻrsatkichlar Buyuk Britaniya Transport vazirligining oʻrtacha benzin narxidan kelib chiqqan holda, 49,5 mpg (bir gallon uchun milya) sarflaydigan benzinli avtomobilning xarajatlariga teng kelishini koʻrsatadi. Agar haydovchilar tungi arzon uy tarifi orqali quvvatlaganida, xarajatlar bir mil uchun atigi 2 pensni tashkil etib, sezilarli darajada tejamkor boʻlar edi.

Uy va jamoat stansiyalaridagi tafovut

Rightcharge maʼlumotlariga koʻra, real hayotda parklar uydagi quvvatlash uchun kilovatt-soatiga oʻrtacha 23,8 pens sarflamoqda, bu esa eng arzon tariflardan uch barobar qimmatroqdir. Biroq asosiy muammo jamoat tarmoqlaridan foydalanish ulushining oshishi bilan bogʻliq. Jamoat quvvatlash stansiyalarining umumiy elektr energiyasidagi ulushi avvalgi 28 foizdan 41 foizga yetgan.

Jamoat stansiyalari uydagilarga qaraganda oʻrtacha 3,5 barobar qimmatroq boʻlib, bir kilovatt-soat uchun 80,9 pensni tashkil qiladi. Qizigʻi shundaki, jamoat tarmoqlari parklar isteʼmol qiladigan elektr energiyasining atigi 41 foizini tashkil etgani holda, ularning umumiy quvvatlash hisob-kitobining naq 70 foizini tashkil qilmoqda. Hyundai Kona Electric yoki Volkswagen ID 3 Pro kabi modellarning akkumulyatorini toʻldirishda narxlardagi bu farq haydovchilar uchun sezilarli moliyaviy yuklamaga aylanmoqda.

Rightcharge strategik hamkorlik boʻlimi rahbari Freddi Vinterbotemning taʼkidlashicha, olingan natijalar haydovchilar qayerda va qachon quvvat olayotganini diqqat bilan oʻrganish hamda ularni eng arzon tarmoqlardan foydalanishga oʻrgatish zarurligini yaqqol koʻrsatib turibdi.

ElektromobilAvtomobilYoqilg'iTexnologiyaTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiMcLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiBugun, 16:28Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiBugun, 16:28CUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi modelCUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi modelBugun, 15:23Renault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqdaRenault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 10:27Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarMarsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarKecha, 22:26Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarEccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi