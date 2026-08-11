Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdi
Rightcharge tahliliga ko'ra, jamoat quvvatlash stansiyalaridan foydalanish oshgani sabab elektromobillarda bir mil yo'l yurish xarajati o'rtacha benzin sarflaydigan avtomobillar darajasiga, ya'ni 13 pensga yetgan. Elektromobillarni quvvatlashning o'rtacha narxi yilning birinchi yarmida kilovatt-soatiga 46,9 pens bo'lib, o'tgan yilgi 40,5 pensga nisbatan 15 foizga oshgan.
Rightcharge kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi tahliliy maʼlumotlarga koʻra, jamoat joylaridagi quvvatlash stansiyalaridan foydalanish koʻrsatkichining oshishi korporativ elektromobillar parkini saqlash xarajatlarini keskin qimmatlashtirib yubordi. Natijada elektrokar haydash xarajatlari oʻrtacha yoqilgʻi sarfiga ega anʼanaviy benzinli avtomobillar darajasiga yaqinlashdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Tadqiqot doirasida yilning birinchi yarmida avtomatlashtirilgan xarajatlar platformasi orqali qayta ishlangan oʻn minglab park quvvatlash seanslari tahlil qilindi. Bu jarayonda jami 1,5 million kilovatt-soat elektr energiyasi isteʼmoli oʻrganilib, kompaniya haydovchilari xarajatlarni ish beruvchilardan qanday qoplayotgani va arzon tariflardan toʻliq foydalanilmayotgani aniqlandi.
Quvvatlash xarajatlarining oʻsish sabablariHisobotga koʻra, elektr avtomobilini quvvatlashning oʻrtacha narxi joriy yilning birinchi yarmida bir kilovatt-soat uchun 46,9 pensni tashkil etgan. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich oʻtgan yili 40,5 pensga teng boʻlgan va oʻsish 15 foizni tashkil etgan. Oʻrtacha hisobda bir kilovatt-soat quvvat bilan 3,5 mil masofa bosib oʻtadigan elektromobil uchun bu bir mil yoʻl 13 pensga tushishini anglatadi.
Mazkur moliyaviy koʻrsatkichlar Buyuk Britaniya Transport vazirligining oʻrtacha benzin narxidan kelib chiqqan holda, 49,5 mpg (bir gallon uchun milya) sarflaydigan benzinli avtomobilning xarajatlariga teng kelishini koʻrsatadi. Agar haydovchilar tungi arzon uy tarifi orqali quvvatlaganida, xarajatlar bir mil uchun atigi 2 pensni tashkil etib, sezilarli darajada tejamkor boʻlar edi.
Uy va jamoat stansiyalaridagi tafovutRightcharge maʼlumotlariga koʻra, real hayotda parklar uydagi quvvatlash uchun kilovatt-soatiga oʻrtacha 23,8 pens sarflamoqda, bu esa eng arzon tariflardan uch barobar qimmatroqdir. Biroq asosiy muammo jamoat tarmoqlaridan foydalanish ulushining oshishi bilan bogʻliq. Jamoat quvvatlash stansiyalarining umumiy elektr energiyasidagi ulushi avvalgi 28 foizdan 41 foizga yetgan.
Jamoat stansiyalari uydagilarga qaraganda oʻrtacha 3,5 barobar qimmatroq boʻlib, bir kilovatt-soat uchun 80,9 pensni tashkil qiladi. Qizigʻi shundaki, jamoat tarmoqlari parklar isteʼmol qiladigan elektr energiyasining atigi 41 foizini tashkil etgani holda, ularning umumiy quvvatlash hisob-kitobining naq 70 foizini tashkil qilmoqda. Hyundai Kona Electric yoki Volkswagen ID 3 Pro kabi modellarning akkumulyatorini toʻldirishda narxlardagi bu farq haydovchilar uchun sezilarli moliyaviy yuklamaga aylanmoqda.
Rightcharge strategik hamkorlik boʻlimi rahbari Freddi Vinterbotemning taʼkidlashicha, olingan natijalar haydovchilar qayerda va qachon quvvat olayotganini diqqat bilan oʻrganish hamda ularni eng arzon tarmoqlardan foydalanishga oʻrgatish zarurligini yaqqol koʻrsatib turibdi.
…