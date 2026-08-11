Ford Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildi
Ford AQSh dilerlariga Mustang asosidagi to'rt eshikli sedan variantini yopiq taqdimotda namoyish etdi. Automotive News ma'lumotiga ko'ra, seriyali ishlab chiqariladigan yangi model Mach 4 nomini oladi va BMW M3 hamda Audi RS5 bilan raqobatlashadi. Uning AQShdagi boshlang'ich narxi 40 000 AQSh dollaridan pastroq bo'lishi, 0 dan 60 milya/soat tezlikka 4 soniyadan kamroq vaqtda erishishi kutilmoqda.
AQSh dilerlariga afsonaviy Ford Mustang sportkarining toʻrt eshikli sedan shaklidagi yangi versiyasi yopiq taqdimotda koʻrsatildi. Ushbu qadam kompaniyaning BMW M3 va Audi RS5 kabi nufuzli nemis modellariga qarshi raqobat maydoniga kirishish borasidagi qat'iy rejalarining dalilidir, deya xabar beradi Automotive News va Wall Street Journal nashrlari. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil olamida ushbu muscle car'ning super-sedanga aylanishi haqidagi ilk ma'lumotlar 2024-yilning may oyida paydo boʻlgan edi. Endilikda esa AQShdagi dilerlik konferensiyasi ishtirokchilariga boʻlajak yangi modelning yakuniy dizayni jonli ravishda namoyish etildi. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam brend muxlislari uchun kutilmagan, ammo mantiqiy burilish boʻlishi mumkin.
Mach 4 nomi va uning texnik imkoniyatlariAutomotive News ma'lumotiga koʻra, yangi sedan seriyali ishlab chiqarishga allaqachon savdo belgisi sifatida roʻyxatdan oʻtkazilgan Mach 4 nomi ostida chiqariladi. Bu nom Mach 1 versiyasiga hurmat koʻrsatish bilan birga, uni Mach-E elektromobili krossoveridan farqlash uchun ham xizmat qiladi. Oʻlchamlari va tuzilishiga koʻra mashina Porsche Panamera'ni eslatib yuboradi.
Dilerlarga taqdim etilgan ma'lumotlarga koʻra, Qoʻshma Shtatlarda ushbu modelning boshlangʻich narxi 40 000 AQSh dollaridan pastroq etib belgilanishi kutilmoqda. Mashina oʻzining tezlanish xususiyatlari bilan ham hayratga soladi — u 0 dan 60 milya/soat tezlikka (taxminan 96 km/soat) 4 soniyadan kamroq vaqt ichida erisha oladi. Taqdimotda qatnashganlarning ta'kidlashicha, avtomobil gibrid quvvat qurilmasi bilan jihozlangan boʻlib, u Mustang kupe modellarida qoʻllaniladigan 5,0 litrli V8 dvigateliga asoslanishi mumkin.
Kelajak rejalari va ekologik talablarBundan ikki yil muqaddam Ford bosh direktori Jim Farli Autocar nashriga bergan intervyusida Mustang ruhiga sodiq qolishini va asl xarakterga ega boʻlmagan mashinalarni chiqarmasligini ta'kidlagan edi. Shu bilan birga, agar mashina oʻzining asl xarakteri va quvvatini saqlab qolsa, toʻrt eshikli kabi boshqa tana shakllarini ham yaratish mumkinligini istisno etmagan. Farli V8 dvigatellarini siyosatchilar va sharoit yoʻl qoʻyganicha ishlab chiqarishda davom etishini qoʻshimcha qilgan.
AQShda ekologik qoidalar yumshaganiga qaramay, gibrid texnologiyalari Yevropa va Osiyo kabi chiqindilar boʻyicha qat'iy talablar mavjud boʻlgan bozorlarda 'Coyote' turkumidagi 5,0 litrli V8 dvigatelini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Wall Street Journal nashrining prognozlariga koʻra, Mach 4 modeli oʻn yillikning oxiriga borib savdoga chiqarilishi ehtimoldan xoli emas.
Hozircha mazkur sedan kupelar singari global miqyorda eksport qilinishi yoki qilinmasligi borasida aniq ma'lumot berilmagan. Ford kompaniyasining Yevropadagi yengil avtomobillar boʻlimi rahbari Kristian Vayngärtner agar yetarli darajada talab shakllansa, global modellarni boshqa bozorlarga ham olib chiqish imkoniyati koʻrib chiqilishini ma'lum qildi.
…