Ford Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildi

·70·Avto
Ford Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildi
Qisqacha

Ford AQSh dilerlariga Mustang asosidagi to'rt eshikli sedan variantini yopiq taqdimotda namoyish etdi. Automotive News ma'lumotiga ko'ra, seriyali ishlab chiqariladigan yangi model Mach 4 nomini oladi va BMW M3 hamda Audi RS5 bilan raqobatlashadi. Uning AQShdagi boshlang'ich narxi 40 000 AQSh dollaridan pastroq bo'lishi, 0 dan 60 milya/soat tezlikka 4 soniyadan kamroq vaqtda erishishi kutilmoqda.

AQSh dilerlariga afsonaviy Ford Mustang sportkarining toʻrt eshikli sedan shaklidagi yangi versiyasi yopiq taqdimotda koʻrsatildi. Ushbu qadam kompaniyaning BMW M3 va Audi RS5 kabi nufuzli nemis modellariga qarshi raqobat maydoniga kirishish borasidagi qat'iy rejalarining dalilidir, deya xabar beradi Automotive News va Wall Street Journal nashrlari. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil olamida ushbu muscle car'ning super-sedanga aylanishi haqidagi ilk ma'lumotlar 2024-yilning may oyida paydo boʻlgan edi. Endilikda esa AQShdagi dilerlik konferensiyasi ishtirokchilariga boʻlajak yangi modelning yakuniy dizayni jonli ravishda namoyish etildi. Mutaxassislarning fikricha, bu qadam brend muxlislari uchun kutilmagan, ammo mantiqiy burilish boʻlishi mumkin.

Mach 4 nomi va uning texnik imkoniyatlari

Automotive News ma'lumotiga koʻra, yangi sedan seriyali ishlab chiqarishga allaqachon savdo belgisi sifatida roʻyxatdan oʻtkazilgan Mach 4 nomi ostida chiqariladi. Bu nom Mach 1 versiyasiga hurmat koʻrsatish bilan birga, uni Mach-E elektromobili krossoveridan farqlash uchun ham xizmat qiladi. Oʻlchamlari va tuzilishiga koʻra mashina Porsche Panamera'ni eslatib yuboradi.

Dilerlarga taqdim etilgan ma'lumotlarga koʻra, Qoʻshma Shtatlarda ushbu modelning boshlangʻich narxi 40 000 AQSh dollaridan pastroq etib belgilanishi kutilmoqda. Mashina oʻzining tezlanish xususiyatlari bilan ham hayratga soladi — u 0 dan 60 milya/soat tezlikka (taxminan 96 km/soat) 4 soniyadan kamroq vaqt ichida erisha oladi. Taqdimotda qatnashganlarning ta'kidlashicha, avtomobil gibrid quvvat qurilmasi bilan jihozlangan boʻlib, u Mustang kupe modellarida qoʻllaniladigan 5,0 litrli V8 dvigateliga asoslanishi mumkin.

Kelajak rejalari va ekologik talablar

Bundan ikki yil muqaddam Ford bosh direktori Jim Farli Autocar nashriga bergan intervyusida Mustang ruhiga sodiq qolishini va asl xarakterga ega boʻlmagan mashinalarni chiqarmasligini ta'kidlagan edi. Shu bilan birga, agar mashina oʻzining asl xarakteri va quvvatini saqlab qolsa, toʻrt eshikli kabi boshqa tana shakllarini ham yaratish mumkinligini istisno etmagan. Farli V8 dvigatellarini siyosatchilar va sharoit yoʻl qoʻyganicha ishlab chiqarishda davom etishini qoʻshimcha qilgan.

AQShda ekologik qoidalar yumshaganiga qaramay, gibrid texnologiyalari Yevropa va Osiyo kabi chiqindilar boʻyicha qat'iy talablar mavjud boʻlgan bozorlarda 'Coyote' turkumidagi 5,0 litrli V8 dvigatelini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Wall Street Journal nashrining prognozlariga koʻra, Mach 4 modeli oʻn yillikning oxiriga borib savdoga chiqarilishi ehtimoldan xoli emas.

Hozircha mazkur sedan kupelar singari global miqyorda eksport qilinishi yoki qilinmasligi borasida aniq ma'lumot berilmagan. Ford kompaniyasining Yevropadagi yengil avtomobillar boʻlimi rahbari Kristian Vayngärtner agar yetarli darajada talab shakllansa, global modellarni boshqa bozorlarga ham olib chiqish imkoniyati koʻrib chiqilishini ma'lum qildi.

FordMustangGibridSedansAvtomobillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiJaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiBugun, 05:24Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaAion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaBugun, 05:22JCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladiJCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladiKecha, 23:22Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiElektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiKecha, 17:28McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiMcLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiKecha, 16:28Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiKecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi