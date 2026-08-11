McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildi
V Engineering McLaren P1 giperkari uchun asl zavod batareyasidan 23 kilogramm yengilroq yangi akkumulyator ishlab chiqdi. Project Continuum deb nomlangan batareyaning sig'imi 12.4 kilovatt-soat bo'lib, bu asl batareyaning 4.7 kilovatt-soatlik ko'rsatkichidan deyarli uch baravar ko'p.
Buyuk Britaniyaning Berkshire grafligida joylashgan McLaren avtomobillari boʻyicha mutaxassis V Engineering kompaniyasi afsonaviy McLaren P1 giperkari uchun maxsus yangi akkumulyator batareyasini ishlab chiqqanini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yechim asl zavod batareyasidan nafaqat 23 kilogramm yengilroq, balki giperkar quvvat zaxirasini sezilarli darajada oshirishga qodir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, McLaren P1 modeli 2013-yilda uchta pioner gibrid giperkarlardan biri sifatida taqdim etilgan boʻlib, u oʻsha davrda Ferrari LaFerrari va Porsche 918 Spyder kabi afsonaviy mashinalar bilan bir qatorda tilga olingan edi. Oradan oʻn yildan ortiq vaqt oʻtib, ilk nusxalardagi akkumulyatorlar tabiiy ravishda eskiy boshladi va bu avtomobillarning dinamik koʻrsatkichlariga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Kelajak texnologiyalari va yangi imkoniyatlarGarchi avtomobil ishlab chiqaruvchilarning oʻzlari ham modernizatsiya qilingan batareyalarni taklif etayotgan boʻlsa-da — masalan, McLaren kompaniyasining Gen II toʻplami birinchi avlodnikidan 46 kg yengilroq — hozirda mustaqil kompaniyalar ham bunday noyob mashinalarga xizmat koʻrsatish boʻyicha oʻz yechimlarini taqdim etmoqda. V Engineering mutaxassislari tomonidan yaratilgan Project Continuum deb nomlangan yangi batareya asl nusxaga qaraganda deyarli uch baravar koʻp energiya saqlash quvvatiga ega.
Aniqlik kiritilishicha, yangi batareyaning sigʻimi 12.4 kilovatt-soatni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, asl batareya atigi 4.7 kilovatt-soatlik quvvatga ega edi. Bu koʻrsatkich McLaren P1 modelining toʻliq elektr rejimida bosib oʻtadigan masofasini oshiradi. Dastlabki zavod versiyasi elektr tortish kuchida atigi 6 chaqirim masofaga borsa, yangi batareya bu imkoniyatni yanada kengaytiradi, garchi aniq masofa hozircha toʻliq rasman tasdiqlanmagan boʻlsa ham.
Trekdagi barqarorlik va Formula E standartlariV Engineering muhandislari asosiy eʼtiborni masofaga emas, balki trekdagi barqaror koʻrsatkichlarga qaratganlar. Kengaytirilgan akkumulyator evaziga McLaren P1 oʻzining elektr motoridan tez-tez va uzoqroq muddat davomida foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa poyga trasalarida avtomobilning oʻta barqaror harakatlanishini taʼminlaydi.
Maʼlum qilinishicha, mazkur batareya dunyodagi eng nufuzli elektr poygalari seriyasi boʻlgan Formula E talablari va talabgor standartlariga toʻliq javob beradigan qilib muhandislik ishlanmalaridan foydalangan holda qurilgan. Muhimi, bu yangilanish giperarning umumiy ishlash koʻrsatkichlariga hech qanday salbiy taʼsir koʻrsatmaydi, aksincha uning potensialini ochib beradi.
Hozircha yangi batareya toʻplamining narxi oshkor etilmagan, biroq McLaren P1 giperkarining oʻta noyobligi va hozirda millionlab funt sterlingga baholanishini hisobga olsak, uning narxi ham sezilarli darajada yuqori boʻlishi kutilmoqda. V Engineering kompaniyasi birinchi akkumulyatorlarni oʻrnatish ishlari kelgusi bahorda boshlanishini maʼlum qildi. Ushbu loyiha mutaxassislarning qimmatbaho McLaren P1 giperkarlarini kelajak avlodlar uchun saqlab qolish va ularning umrini uzaytirish borasidagi keng koʻlamli harakatlarining bir qismi hisoblanadi.
…