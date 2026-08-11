McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildi

·38·Avto
McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildi
Qisqacha

V Engineering McLaren P1 giperkari uchun asl zavod batareyasidan 23 kilogramm yengilroq yangi akkumulyator ishlab chiqdi. Project Continuum deb nomlangan batareyaning sig'imi 12.4 kilovatt-soat bo'lib, bu asl batareyaning 4.7 kilovatt-soatlik ko'rsatkichidan deyarli uch baravar ko'p.

Buyuk Britaniyaning Berkshire grafligida joylashgan McLaren avtomobillari boʻyicha mutaxassis V Engineering kompaniyasi afsonaviy McLaren P1 giperkari uchun maxsus yangi akkumulyator batareyasini ishlab chiqqanini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yechim asl zavod batareyasidan nafaqat 23 kilogramm yengilroq, balki giperkar quvvat zaxirasini sezilarli darajada oshirishga qodir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, McLaren P1 modeli 2013-yilda uchta pioner gibrid giperkarlardan biri sifatida taqdim etilgan boʻlib, u oʻsha davrda Ferrari LaFerrari va Porsche 918 Spyder kabi afsonaviy mashinalar bilan bir qatorda tilga olingan edi. Oradan oʻn yildan ortiq vaqt oʻtib, ilk nusxalardagi akkumulyatorlar tabiiy ravishda eskiy boshladi va bu avtomobillarning dinamik koʻrsatkichlariga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Kelajak texnologiyalari va yangi imkoniyatlar

Garchi avtomobil ishlab chiqaruvchilarning oʻzlari ham modernizatsiya qilingan batareyalarni taklif etayotgan boʻlsa-da — masalan, McLaren kompaniyasining Gen II toʻplami birinchi avlodnikidan 46 kg yengilroq — hozirda mustaqil kompaniyalar ham bunday noyob mashinalarga xizmat koʻrsatish boʻyicha oʻz yechimlarini taqdim etmoqda. V Engineering mutaxassislari tomonidan yaratilgan Project Continuum deb nomlangan yangi batareya asl nusxaga qaraganda deyarli uch baravar koʻp energiya saqlash quvvatiga ega.

Aniqlik kiritilishicha, yangi batareyaning sigʻimi 12.4 kilovatt-soatni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, asl batareya atigi 4.7 kilovatt-soatlik quvvatga ega edi. Bu koʻrsatkich McLaren P1 modelining toʻliq elektr rejimida bosib oʻtadigan masofasini oshiradi. Dastlabki zavod versiyasi elektr tortish kuchida atigi 6 chaqirim masofaga borsa, yangi batareya bu imkoniyatni yanada kengaytiradi, garchi aniq masofa hozircha toʻliq rasman tasdiqlanmagan boʻlsa ham.

Trekdagi barqarorlik va Formula E standartlari

V Engineering muhandislari asosiy eʼtiborni masofaga emas, balki trekdagi barqaror koʻrsatkichlarga qaratganlar. Kengaytirilgan akkumulyator evaziga McLaren P1 oʻzining elektr motoridan tez-tez va uzoqroq muddat davomida foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu esa poyga trasalarida avtomobilning oʻta barqaror harakatlanishini taʼminlaydi.

Maʼlum qilinishicha, mazkur batareya dunyodagi eng nufuzli elektr poygalari seriyasi boʻlgan Formula E talablari va talabgor standartlariga toʻliq javob beradigan qilib muhandislik ishlanmalaridan foydalangan holda qurilgan. Muhimi, bu yangilanish giperarning umumiy ishlash koʻrsatkichlariga hech qanday salbiy taʼsir koʻrsatmaydi, aksincha uning potensialini ochib beradi.

Hozircha yangi batareya toʻplamining narxi oshkor etilmagan, biroq McLaren P1 giperkarining oʻta noyobligi va hozirda millionlab funt sterlingga baholanishini hisobga olsak, uning narxi ham sezilarli darajada yuqori boʻlishi kutilmoqda. V Engineering kompaniyasi birinchi akkumulyatorlarni oʻrnatish ishlari kelgusi bahorda boshlanishini maʼlum qildi. Ushbu loyiha mutaxassislarning qimmatbaho McLaren P1 giperkarlarini kelajak avlodlar uchun saqlab qolish va ularning umrini uzaytirish borasidagi keng koʻlamli harakatlarining bir qismi hisoblanadi.

McLarenGiperkarElektromobilAvtoyangiliklarV Engineering
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiElektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiBugun, 17:28Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiBugun, 16:28CUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi modelCUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi modelBugun, 15:23Renault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqdaRenault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 10:27Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarMarsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarKecha, 22:26Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarEccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi