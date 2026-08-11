JCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladi
JCB kompaniyasining 1597 ot kuchiga ega Hydromax avtomobili AQShning Yuta shtatidagi Bonneville tuzi tekisliklarida vodorod dvigatelida harakatlanuvchi transport vositalari uchun 406.320 milya (soatiga 663.267 kilometr) tezlik rekordini o'rnatdi. Uzunligi 32 fut bo'lgan mashina ikkita 4.8 litrli vodorod-ichki yonish dvigateli, olti pog'onali uzatmalar qutisi va 700 bar bosimdagi ikkita vodorod ballonidan quvvat oladi.
Britaniyaning mashhur muhandislik kompaniyasi JCB vodorod dvigatelida harakatlanuvchi transport vositalari orasida mutlaq tezlik rekordini yangiladi. AQShning Yuta shtatidagi Bonneville tuzi tekisliklarida sinovdan oʻtkazilgan 1597 ot kuchiga ega JCB Hydromax mashinasi 406.320 milya (soatiga 663.267 kilometr) tezlikni qayd etdi. Ushbu ulkan muvaffaqiyat nafaqat muhandislik choʻqqisi, balki vodorod texnologiyalarining kelajagi uchun ham muhim burilish nuqtasi boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzunligi 32 futni tashkil etuvchi Hydromax maxsus aerodinamik korpusga ega boʻlib, ikkita vodorod-ichki yonish dvigatelidan quvvat oladi. Ushbu 4.8 litr hajmli motorlar aslida JCB kompaniyasining maxsus texnikalari va ekskavatorlari uchun ishlab chiqariladigan agregatlarning takomillashtirilgan versiyasidir. Riccardo kompaniyasi mutaxassislari koʻmagida motorlarga maxsus radiatorlar, interkulerlar va poyga talablariga moslashtirilgan turbolarjerdlar oʻrnatildi.
Xalqaro avtomobil federatsiyasi (FIA) qoidalariga koʻra, rekord rasman roʻyxatga olinishi uchun mashina 10 milyalik masofani qarama-qarshi yoʻnalishlarda ikki marta bosib oʻtishi talab etildi. Har ikki yoʻnalishdagi oʻrtacha tezlik bir mil masofa uchun hisoblab chiqildi va natijada 406.320 milyalik koʻrsatkich qayd etildi. Tayyorgarlik jarayonida muhandislar har bir dvigatelni yangi agregatlarga almashtirib, ularning toʻliq quvvatini ochib berishgan. Har bir motor oʻz oʻqini olti pogʻonali uzatmalar qutisi orqali harakatga keltiradi, yonilgʻi esa 700 bar bosimdagi ikkita vodorod ballonidan taʼminlanadi.
Vodorod texnologiyasining yangi davriJCB rahbari lord Bamford loyihani yuqori baholab, ichki yonish dvigatelini vodorodda noldan iborat zararli chiqindilar bilan hamda arzon narxda muvaffaqiyatli ishlatish mumkinligini isbotlaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya doimo kelajakka intiladi va qazilma yoqilgʻilarga qaramlikni kamaytirishda vodorod muhim yechimlardan biri ekaniga ishonch baland.
Mazkur natija vodorod dvigatelli transport vositalari tarixidagi eng yirik yutuqlardan biri hisoblanadi. Taqqoslash uchun, avvalgi rekord 2009 yilda Ogayo universiteti tomonidan Buckeye Bullet 2 vodorod yonilgʻi xujayrasi apparati yordamida oʻrnatilgan boʻlib, u 302.877 milya tezlikni tashkil etgan edi. Vodorodda ishlaydigan ichki yonish motorli avtomobillarning norasmiy rekordi esa 2004 yilda BMW tadqiqot prototipi tomonidan 185.5 milya tezlikda oʻrnatilgandi.
Tarixiy anʼana va kelajak rejalariUshbu gʻalaba JCB kompaniyasi uchun ikkinchi yirik tezlik rekordi boʻldi. Kompaniya bundan 20 yil muqaddas, egizak dizel dvigatelli Dieselmax mashinasida 350 milya tezlikka erishib, dizel yoqilgʻisidagi rekordni yangilagan edi. Hydromax mashinasini boshqargan sobiq RAF qanot komandiri Endi Grin esa oʻzining faoliyatidagi uchinchi rekordini rasmiylashtirdi. Eslatib oʻtamiz, Grin 1997 yilda Thrust SSC avtomobilida 763 milya tezlik bilan mutlaq quruqlikdagi tezlik rekordini oʻrnatgan afsonaviy poygachidir.
JCB ushbu rekord sinovini nafaqat texnologik imkoniyatlarni namoyish etish, balki sanoat texnikalari uchun nol-emissiyali muqobil yoʻlni koʻrsatish maqsadida uyushtirdi. Aksariyat ogʻir texnikalar elektr quvvati quvvatlash infratuzilmasi mavjud boʻlmagan olis hududlarda ishlashini inobatga olsak, vodorod dvigatellari mukammal yechim boʻla oladi. Shuningdek, mazkur loyiha kompaniyaning AQSh bozoridagi mavqeini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.
…