JCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladi

·41·Avto
JCB Hydromax vodorodda ishlaydigan avtomobillar tezlik rekordini yangiladi
Qisqacha

JCB kompaniyasining 1597 ot kuchiga ega Hydromax avtomobili AQShning Yuta shtatidagi Bonneville tuzi tekisliklarida vodorod dvigatelida harakatlanuvchi transport vositalari uchun 406.320 milya (soatiga 663.267 kilometr) tezlik rekordini o'rnatdi. Uzunligi 32 fut bo'lgan mashina ikkita 4.8 litrli vodorod-ichki yonish dvigateli, olti pog'onali uzatmalar qutisi va 700 bar bosimdagi ikkita vodorod ballonidan quvvat oladi.

Britaniyaning mashhur muhandislik kompaniyasi JCB vodorod dvigatelida harakatlanuvchi transport vositalari orasida mutlaq tezlik rekordini yangiladi. AQShning Yuta shtatidagi Bonneville tuzi tekisliklarida sinovdan oʻtkazilgan 1597 ot kuchiga ega JCB Hydromax mashinasi 406.320 milya (soatiga 663.267 kilometr) tezlikni qayd etdi. Ushbu ulkan muvaffaqiyat nafaqat muhandislik choʻqqisi, balki vodorod texnologiyalarining kelajagi uchun ham muhim burilish nuqtasi boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uzunligi 32 futni tashkil etuvchi Hydromax maxsus aerodinamik korpusga ega boʻlib, ikkita vodorod-ichki yonish dvigatelidan quvvat oladi. Ushbu 4.8 litr hajmli motorlar aslida JCB kompaniyasining maxsus texnikalari va ekskavatorlari uchun ishlab chiqariladigan agregatlarning takomillashtirilgan versiyasidir. Riccardo kompaniyasi mutaxassislari koʻmagida motorlarga maxsus radiatorlar, interkulerlar va poyga talablariga moslashtirilgan turbolarjerdlar oʻrnatildi.

Xalqaro avtomobil federatsiyasi (FIA) qoidalariga koʻra, rekord rasman roʻyxatga olinishi uchun mashina 10 milyalik masofani qarama-qarshi yoʻnalishlarda ikki marta bosib oʻtishi talab etildi. Har ikki yoʻnalishdagi oʻrtacha tezlik bir mil masofa uchun hisoblab chiqildi va natijada 406.320 milyalik koʻrsatkich qayd etildi. Tayyorgarlik jarayonida muhandislar har bir dvigatelni yangi agregatlarga almashtirib, ularning toʻliq quvvatini ochib berishgan. Har bir motor oʻz oʻqini olti pogʻonali uzatmalar qutisi orqali harakatga keltiradi, yonilgʻi esa 700 bar bosimdagi ikkita vodorod ballonidan taʼminlanadi.

Vodorod texnologiyasining yangi davri

JCB rahbari lord Bamford loyihani yuqori baholab, ichki yonish dvigatelini vodorodda noldan iborat zararli chiqindilar bilan hamda arzon narxda muvaffaqiyatli ishlatish mumkinligini isbotlaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya doimo kelajakka intiladi va qazilma yoqilgʻilarga qaramlikni kamaytirishda vodorod muhim yechimlardan biri ekaniga ishonch baland.

Mazkur natija vodorod dvigatelli transport vositalari tarixidagi eng yirik yutuqlardan biri hisoblanadi. Taqqoslash uchun, avvalgi rekord 2009 yilda Ogayo universiteti tomonidan Buckeye Bullet 2 vodorod yonilgʻi xujayrasi apparati yordamida oʻrnatilgan boʻlib, u 302.877 milya tezlikni tashkil etgan edi. Vodorodda ishlaydigan ichki yonish motorli avtomobillarning norasmiy rekordi esa 2004 yilda BMW tadqiqot prototipi tomonidan 185.5 milya tezlikda oʻrnatilgandi.

Tarixiy anʼana va kelajak rejalari

Ushbu gʻalaba JCB kompaniyasi uchun ikkinchi yirik tezlik rekordi boʻldi. Kompaniya bundan 20 yil muqaddas, egizak dizel dvigatelli Dieselmax mashinasida 350 milya tezlikka erishib, dizel yoqilgʻisidagi rekordni yangilagan edi. Hydromax mashinasini boshqargan sobiq RAF qanot komandiri Endi Grin esa oʻzining faoliyatidagi uchinchi rekordini rasmiylashtirdi. Eslatib oʻtamiz, Grin 1997 yilda Thrust SSC avtomobilida 763 milya tezlik bilan mutlaq quruqlikdagi tezlik rekordini oʻrnatgan afsonaviy poygachidir.

JCB ushbu rekord sinovini nafaqat texnologik imkoniyatlarni namoyish etish, balki sanoat texnikalari uchun nol-emissiyali muqobil yoʻlni koʻrsatish maqsadida uyushtirdi. Aksariyat ogʻir texnikalar elektr quvvati quvvatlash infratuzilmasi mavjud boʻlmagan olis hududlarda ishlashini inobatga olsak, vodorod dvigatellari mukammal yechim boʻla oladi. Shuningdek, mazkur loyiha kompaniyaning AQSh bozoridagi mavqeini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

JCBHydromaxVodorodTezlik rekordiAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiJaguar kompaniyasining yangi avlod avtomobil interyeri oshkor etildiBugun, 05:24Aion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaAion UT xetbeki: Xitoylik yangi elektromobil Yevropani zabt etishga hozirlanmoqdaBugun, 05:22Ford Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildiFord Mustang asosidagi toʻrt eshikli yangi sedan namoyish etildiKecha, 21:25Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiElektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiKecha, 17:28McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiMcLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiKecha, 16:28Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiElektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosiKecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi