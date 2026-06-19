“Tarvuzlar qo‘riqchisi” deb nom olgan mushuk internetni zabt etdi!

·29·Dunyo
“Tarvuzlar qo‘riqchisi” deb nom olgan mushuk internetni zabt etdi!

Tailanddagi tarvuz fermasida yashovchi Perl ismli mushuk ijtimoiy tarmoqlarda kutilmaganda mashhurlikka erishdi.

Tarqalgan suratlarda u tarvuzlar orasida juda jiddiy qiyofada o‘tirgani aks etgan. Foydalanuvchilar uni hazil tariqasida fermani nazorat qilayotgan “inspektor” va “tarvuzlar qo‘riqchisi” deb atashmoqda.

Aslida Perl hech qanday qo‘riqchi emas. Ammo uning salobatli ko‘rinishi va mas’uliyatli holatda o‘tirishi internet foydalanuvchilariga juda manzur bo‘ldi.

Suratlar qisqa vaqt ichida keng tarqalib, Perlni dunyo bo‘ylab mashhur mushuklardan biriga aylantirdi.

TaylandPearl
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldiRim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldiBugun, 22:22Lukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiLukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiBugun, 22:19Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiUels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiBugun, 22:161832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)Bugun, 20:01Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Bugun, 19:36Kuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiKuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi