Qozog‘istonda yoqilg‘i quyush shahobchasida mashina ichidagi odamlar bilan birga yonib ketdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Qozog‘istonning Aqto‘be viloyatidagi gaz quyish shoxobchasida avtomobil yonib ketishi oqibatida 3 kishi halok bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, halok bo‘lganlarning ikki nafari voyaga yetmagan bolalar bo‘lgan.
Yong‘in taxminan 8 daqiqa ichida o‘chirilgan va olovning atrofga tarqalib ketishiga yo‘l qo‘yilmagan.
Yong‘in bartaraf etilgach, avtomobil salonidan 3 nafar kishining jasadi topilgan. Yana bir kishi og‘ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan.
Hozirda hodisa sabablari o‘rganilmoqda va tergov ishlari olib borilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…