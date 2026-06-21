Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildi

·1·Dunyo
Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildi

BAAning Dubay shahrida yana bir noodatiy rekord qayd etildi. Bu safar Ginnesning rekordlar kitobiga avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq orqali kirildi.

Ma’lum qilinishicha, maxsus tayyorlangan transport vositasiga maydoni 430 kvadrat metr bo‘lgan ulkan BAA bayrog‘i o‘rnatilgan. Ushbu bayroq hajmi jihatidan avtomobilga joylashtirilgan bayroqlar orasida dunyodagi eng kattasi sifatida e’tirof etildi.

Mazkur loyiha nafaqat rekord o‘rnatish, balki mamlakat bayrog‘iga bo‘lgan hurmat va milliy birlikni namoyish etish maqsadida amalga oshirilgan. Tadbir davomida tomoshabinlar va mehmonlar ushbu ulkan bayroqni katta qiziqish bilan kuzatishdi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday rekordlar orqali BAA o‘zining innovatsion yondashuvi va yirik loyihalarni amalga oshirishdagi salohiyatini yana bir bor namoyon etmoqda.

Bu rekord Dubayning noodatiy va e’tiborga molik loyihalar markazi sifatidagi nufuzini yanada mustahkamladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada «Markaziy Osiyo» atamasi rasman «Turkiston»ga almashtirildiTurkiyada «Markaziy Osiyo» atamasi rasman «Turkiston»ga almashtirildiKecha, 21:53Istanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindiIstanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindiKecha, 21:48London yaqinida ikki yo‘lovchi poyezdi to‘qnashib ketdiLondon yaqinida ikki yo‘lovchi poyezdi to‘qnashib ketdiKecha, 21:44Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?Kecha, 19:31Hindistonda haydovchi politsiyadan qochish uchun yo‘lga tosh to‘kdiHindistonda haydovchi politsiyadan qochish uchun yo‘lga tosh to‘kdiKecha, 18:38Qozog‘istonda yoqilg‘i quyush shahobchasida mashina ichidagi odamlar bilan birga yonib ketdiQozog‘istonda yoqilg‘i quyush shahobchasida mashina ichidagi odamlar bilan birga yonib ketdiKecha, 18:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi