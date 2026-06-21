Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildi
BAAning Dubay shahrida yana bir noodatiy rekord qayd etildi. Bu safar Ginnesning rekordlar kitobiga avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq orqali kirildi.
Ma’lum qilinishicha, maxsus tayyorlangan transport vositasiga maydoni 430 kvadrat metr bo‘lgan ulkan BAA bayrog‘i o‘rnatilgan. Ushbu bayroq hajmi jihatidan avtomobilga joylashtirilgan bayroqlar orasida dunyodagi eng kattasi sifatida e’tirof etildi.
Mazkur loyiha nafaqat rekord o‘rnatish, balki mamlakat bayrog‘iga bo‘lgan hurmat va milliy birlikni namoyish etish maqsadida amalga oshirilgan. Tadbir davomida tomoshabinlar va mehmonlar ushbu ulkan bayroqni katta qiziqish bilan kuzatishdi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday rekordlar orqali BAA o‘zining innovatsion yondashuvi va yirik loyihalarni amalga oshirishdagi salohiyatini yana bir bor namoyon etmoqda.
Bu rekord Dubayning noodatiy va e’tiborga molik loyihalar markazi sifatidagi nufuzini yanada mustahkamladi.
…