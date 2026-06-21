Turkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Turkiyaning Isparta viloyatida mikroavtobus ishtirokida og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi.
Haber Global xabariga ko‘ra, kuchli yomg‘ir sabab haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan va mikroavtobus jarlikka qulab ketgan.
Hodisa oqibatida 4 kishi halok bo‘ldi, 26 kishi turli darajada jarohat oldi.
Jabrlanganlar shifoxonaga yotqizilgan. Ularning 5 nafari og‘ir ahvolda ekani aytilmoqda.
Voqea yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…