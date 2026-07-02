Hindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandi

·42·Dunyo
Hindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandi

Oddiy sayyohlik sayohati deb boshlangan safar bir ayolning hayotini butunlay o‘zgartirdi. Buyuk Britaniyalik Louri Denman Hindistonga qilgan sayohatidan keyin qariyb o‘n yil davomida og‘ir kasalliklar bilan kurashishga majbur bo‘lganini so‘zlab berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Louri 2007 yilda, yigirma yoshlarida Hindistonga sayohat qilgan. U safar davomida ehtiyotkorlik qilib, kasallik yuqtirmaslik maqsadida faqat vegetarian taomlar iste’mol qilgan. Biroq bu ham uni xavfli parazitdan asrab qololmagan.

Oradan to‘rt yil o‘tgach, uning organizmidan qariyb bir metr uzunlikdagi tasmasimon gijja chiqqan. Shifokorlar muammo bartaraf etildi, deb hisoblashgan. Ammo ko‘p o‘tmay ayolda kuchli bosh og‘riqlari, tutqanoq xurujlari va boshqa xavotirli alomatlar paydo bo‘lgan.

Tekshiruvlar natijasida Louriga neyrotsistiserkoz tashxisi qo‘yilgan. Bu cho‘chqa tasmasimon qurti lichinkalari miyaga tushishi natijasida rivojlanadigan xavfli parazitar kasallik hisoblanadi. Shifokorlar uning miyasida jami 38 ta parazit borligini aniqlagan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, bunday kasallik, odatda, parazit tuxumlari bilan ifloslangan suv yoki oziq-ovqat iste’mol qilish, shuningdek, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etmaslik oqibatida yuqadi.

Davolanish jarayoni Louri uchun nihoyatda og‘ir kechgan. Shifokorlar dunyoning turli mamlakatlaridagi mutaxassislar bilan maslahatlashishga majbur bo‘lgan. Kuchli dori vositalari sabab uning tashqi ko‘rinishi o‘zgargan, mashina boshqarish huquqidan mahrum bo‘lgan va hatto ish faoliyatini ham to‘xtatishga to‘g‘ri kelgan.

Miyadagi shishlarning qayta-qayta paydo bo‘lishi unda ruhiy tushkunlik va xavotir holatlarini keltirib chiqargan. Bir muddat u ruhiy salomatlik muassasasida ham davolangan.

Bugungi kunda Louri Denmanning ahvoli ancha yaxshilangan. Uning aytishicha, 2017 yildan buyon qabul qilayotgan davolash usullari samara bergan va kasallik asoratlari deyarli kuzatilmayapti.

Endilikda u o‘z boshidan kechirgan og‘ir sinovlar haqida 12 qismdan iborat podkast tayyorlamoqda. Uning maqsadi — shunga o‘xshash kasalliklarga duch kelgan insonlarni qo‘llab-quvvatlash va ularga umid bag‘ishlash.

Laurie DenmanHindistonBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Bugun, 12:10Oddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiOddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiBugun, 12:07BAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiBAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiKecha, 23:26Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiEronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiKecha, 22:49Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Balida maymun sayyohning telefonini o‘g‘irlab, o‘nlab selfilarga tushdi!Kecha, 22:47Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Xitoyda bekinmachoq paytida yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi!Kecha, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi