38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi

·44·Dunyo
38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Kongressining Budjet boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, 1-avgust holatiga AQSHning Eronga qarshi jangovar amaliyotlari taxminan 38 milliard dollarga tushgan.
  • Bu xarajatlar qurol-aslahalar, yo‘qotilgan harbiy texnika o‘rnini qoplash va logistika xizmatlarini o‘z ichiga oladi.
  • Besh oylik urush davomida AQSH o‘zining THAAD tizimlarining qariyb 80 foizini, «Patriot» raketalarining yarmini va «Tomahawk» qanotli raketalari zaxirasining teng yarmini ishlatib bo‘ldi.

AQSH va Eron o‘rtasidagi harbiy mojaro nafaqat Yaqin Sharqni olov ichida qoldirdi, balki dunyoning eng qudratli harbiy mashinasi bo‘lgan Pentagonning moliyaviy va strategik resurslarini halokatli darajada siqib chiqarmoqda. AQSH Kongressining Budjet boshqarmasi (CBO) e’lon qilgan shoshilinch hisobotga ko‘ra, joriy yilning 1 avgustiga qadar AQSHning Eronga qarshi olib borgan jangovar amaliyotlari rasman qariyb 38 milliard dollarga tushdi. Ushbu ulkan summa sarflangan qurol-aslahalar, yo‘qotilgan harbiy texnika o‘rnini qoplash, parvoz soatlarini oshirish, yoqilg‘i va maxsus logistika ta’minotini o‘z ichiga oladi.

Biroq eng dahshatli haqiqat moliyadan ham chuqurroq: AQSH 5 oylik urush davomida o‘zining eng muhim raketaga qarshi mudofaa zaxiralari — THAAD tizimlarining qariyb 80 foizini, «Patriot» raketalarining yarmini va dunyodagi «Tomahawk» qanotli raketalari zaxirasining teng yarmini ishlatib bo‘ldi. Buning oqibatida Pentagonning nafaqat Yaqin Sharqda, balki Yevropa va Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi mudofaa imkoniyatlari keskin zaiflashdi.

Xo‘sh, Vashington ushbu urush uchun har oy qancha mablag‘ sarflamoqda, 1,15 trillion dollarlik mudofaa budjeti Pentagonni qutqara oladimi va qurol-aslahalarning bo‘shab qolgan omborlari AQSH milliy xavfsizligiga qanday xavf tug‘dirmoqda?

«Har oyga 3 milliard dollar»: Urush narxi raqamlarda

Kongress Budjet boshqarmasi taqdim etgan moliyaviy xarajatlar dinamikasi:

Ko‘rsatkich / Xarajat yo‘nalishi

Hajmi va muddati

Tafsilotlar

Jami harbiy xarajatlar

~$38 milliard

1 avgust 2026 yil holatiga ko‘ra amaliyotlar, yoqilg‘i va yo‘qotishlar

Ilk intensiv bosqich

Bir oydan ortiqroq

Eronga qarshi keng ko‘lamli zarbalarning eng qaynoq davri

Oylik qo‘shimcha xarajat

$2 mlrd dan $3 mlrd gacha

May-iyun tempida $2 mlrd, iyul shiddati takrorlansa oyiga $3 mlrd

Oq uy so‘ragan qo‘shimcha mablag‘

$87,6 milliard

$67,1 mlrd Pentagonga ajratilishi so‘ralgan, undan $42,3 mlrd bevosita urushga

Qabul qilingan mudofaa budjeti

$1,15 trillion

Palata qabul qilgan budjet, shundan qo‘shimcha $73 mlrd Eron urushiga

«Omborlar bo‘shab qoldi»: AQSHning qudratli raketalari tugamoqda

Yetakchi axborot agentliklari fosh etgan qurol taqchilligi:

  • THAAD va Patriot tizimlarining tugashi: CNN xabariga ko‘ra, besh oylik shiddatli janglar davomida AQSH o‘zining eng zamonaviy THAAD tutuvchi raketalarining qariyb 80 foizini va «Patriot» zaxiralarining qariyb yarmini uchirib bo‘ldi;

  • Tomahawk va ATACMS zaxiralari kritik nuqtada: «Reuters» agentligi Pentagonning ATACMS va yuqori aniqlikdagi Precision Strike Missile raketalari deyarli butunlay tugaganini, shuningdek dunyo bo‘ylab mavjud «Tomahawk» qanotli raketalarining yarmi sarflanganini ma’lum qildi;

  • Harbiy bazalarning vayron bo‘lishi: «The Washington Post»ning qayd etishicha, rasmiy hisob-kitoblarda Eron hujumlari oqibatida Yaqin Sharqdagi zarar ko‘rgan Amerika harbiy bazalarini tiklash xarajatlari hatto to‘liq hisobga olinmagan.

Global mudofaa qalqonining darz ketishi: Yevropa va Osiyo himoyasiz qoldimi?

Pentagonning Yaqin Sharqqa bog‘lanib qolishi keltirib chiqargan geosiyosiy oqibatlar:

  • «New York Times»ning ogohlantirishi: Harbiy kemalar, qiruvchi samolyotlar va asosiy HHM tizimlarining shoshilinch ravishda Yaqin Sharqqa tashlanishi AQSHning Yevropa va Osiyodagi strategik pozitsiyalarini sezilarli darajada zaiflashtirib qo‘ydi;

  • Xitoy va Rossiya uchun imkoniyat: Mudofaa tizimlarining Fors ko‘rfaziga to‘planishi sababli Vashington Tayvan bo‘g‘ozi va Sharqiy Yevropada ehtimoliy inqirozlarga tezkor javob berish qobiliyatini vaqtincha boy bermoqda;

  • Pit Xegset va Oq uyning e’tirofi: Pentagon rahbari Pit Xegset kampaniya allaqachon 37,5 mlrd dollarga tushganini tasdiqlagan bo‘lsa, Kongress mablag‘ ajratmagan taqdirda harbiylarga boshqa global dasturlarni keskin qisqartirishga to‘g‘ri kelishi ochiqlandi.

Eronga qarshi olib borilayotgan qonli va qimmatbaho urush Amerikaning harbiy sanoat majmuasi cheksiz emasligini ko‘rsatib, Vashingtonni moliyaviy inqiroz va qurol yetishmovchiligi orasidagi eng murakkab sinov qarshisida qoldirdi.

Sizningcha, AQSHning Eronga qarshi urushda oyiga 3 milliard dollar sarflab, raketa zaxiralarining 80 foizini ishlatib qo‘yishi uning jahondagi superdavlat maqomiga putur yetkazadimi? Pentagon qurollarining tugashi fonida ushbu harbiy mojaro yana qancha davom etishi mumkin? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon geosiyosatining ushbu eng qaynoq tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda xalqaro xavfsizlik ixlosmandlariga ulashing!

AQSH-Eron soqinligiPentagon moliyaviy xarajatlariTHAADPatriot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiBugun, 09:56Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Bugun, 09:43Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiBugun, 09:10Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Bugun, 08:45Yevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaYevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaBugun, 08:29Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiBugun, 08:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi