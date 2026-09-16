Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eronning «Sepehran Airlines» aviakompaniyasiga tegishli Boeing 737 yo‘lovchi layneri havoda parvoz qilayotgan vaqtda shassi g‘ildiraklaridan biri uzilib ketdi.
- Bu holat samolyotning muvozanatini buzib, salon ichida kuchli tebranish va vahimaga sabab bo‘ldi.
- Pilotlarning yuksak mahorati va tajribasi evaziga shassisi qisman shikastlangan layner yerga muvaffaqiyatli qo‘ndirildi va barcha yo‘lovchilarning hayoti saqlandi.
Eron osmonida yo‘lovchi aviatsiyasi tarixidagi eng xavfli va dahshatli favqulodda holatlardan biri yuz berdi. Eronning mashhur «Sepehran Airlines» aviakompaniyasiga tegishli bo‘lgan Boeing 737 yo‘lovchi layneri havoda parvoz qilayotgan vaqtda kutilmaganda uning shassi tizimidagi g‘ildiraklardan biri sinib, korpusidan uzilib ketdi. Havodagi ushbu jiddiy texnik nosozlik samolyotning muvozanatini keskin buzib, bortda kuchli tebranish va silkinishni keltirib chiqardi. Salon ichida kutilmaganda yuzaga kelgan qattiq turbulentlik oqibatida yuk javonlari ochilib ketgan, yo‘lovchilarning yuklari joylaridan uchib tushib zararlangan va salonni chinakam qo‘rquv hamda vahima qamrab olgan.
Samolyotning qulashi xavfi paydo bo‘lgan bir pallada ekipaj a’zolari va pilotlar sovuqqonlik bilan harakat qilib, havo kemasini darhol ortga burish va shoshilinch avariyaviy qo‘nishni amalga oshirish bo‘yicha og‘ir qaror qabul qildi. Uchuvchilarning yuksak mahorati va tajribasi evaziga shassining bir qismi yo‘q bo‘lgan layner yerga muvaffaqiyatli qo‘ndirildi hamda bortdagi barcha yo‘lovchilarning hayoti mo‘jizaviy tarzda saqlab qolindi. Xo‘sh, Boeing 737 g‘ildiragining havoda uzilib ketishiga nima sabab bo‘ldi, ekipaj og‘ir vaziyatda samolyotni yerga qanday qo‘na oldi va Eron fuqaro aviatsiyasi parki nega ketma-ket texnik nosozliklar girdobida qolmoqda?
Havodagi dahshatli lahzalar: Silkinish va yo‘lovchilar sarosimasi
Bortda sodir bo‘lgan favqulodda holat tafsilotlari:
Shassi g‘ildiragining uzilishi: Samolyot parvoz balandligiga chiqayotgan pallada qo‘nish-chiqish tizimi (shassi) elementlaridan biri konstruksiyasi ishdan chiqib, to‘liq ajralib tushdi;
Salondagi kuchli zarba va titrash: G‘ildirak uzilib ketgach, havo kemasi kuchli chayqala boshlagan va aerodinamik nomutanosiblik kelib chiqqan;
To‘kilgan yuklar va vahima: Silkinishning kuchliligidan yo‘lovchilarning qo‘l yuklari va bagaj bo‘limlaridagi narsalar salon bo‘ylab sochilib ketgan, odamlar orasida halokat xavfi tufayli sarosima avj olgan;
Favqulodda holat e’loni: Ekipaj vaziyatni to‘liq baholab, parvoz yo‘nalishini davom ettirish o‘ta xavfli ekanini tushungan holda dispetcherlarga halokat signalini yo‘lladi.
Pilotlarning qahramonligi: Murakkab avariyaviy qo‘nish
Ekipajning professional harakatlari va omon qolgan insonlar:
Ortga qaytish qarori: Uchuvchilar tavakkal qilmasdan samolyotni zudlik bilan ortga burib, eng yaqin aeroportga shoshilinch qo‘nishga yo‘naltirdi;
Bir tomonlama muvozanat sinovi: Shassining asosiy tayanch g‘ildiraklaridan birisiz samolyotni uchish-qo‘nish yo‘lagiga qo‘ndirish ekipajdan zargarona aniqlik va sovuqqonlikni talab etdi;
Xavfsiz qo‘nish va qurbonlarning yo‘qligi: Favqulodda xizmatlar yerda tayyor turgan bir sharoitda layner muvaffaqiyatli qo‘ndirildi, yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari eson-omon evakuatsiya qilindi.
Eron aviatsiyasi muammosi: Eskirgan samolyotlar va xavfsizlik tashvishi
Mojaro ortidagi tizimli sabablar va ekspertlar xavotiri:
Texnik eskirish faktori: Xalqaro sanksiyalar va uzoq yillik cheklovlar oqibatida Eron aviaparklari ehtiyot qismlar yetishmovchiligi va havo kemalarining texnik eskirishi muammosi bilan yuzma-yuz kelmoqda;
Boing samolyotlari xavfsizligi: «Sepehran Airlines» flotidagi eski modeldagi samolyotlarning parvoz xavfsizligi talablariga qay darajada javob berishi aviatsiya komissiyasi tomonidan sinchkovlik bilan tekshiriladi;
Tekshiruv va choralar: Holat yuzasidan rasmiy tergov ishlari boshlangan bo‘lib, ushbu bort parvoz oldi ko‘rigidan qanday o‘tgani va texnik reglament qay darajada buzilgani aniqlanmoqda.
Bortdagi o‘nlab insonlarning hayotini asrab qolgan uchuvchilarning mahorati jahon aviatsiyasida yuqori baholanmoqda, ammo havoda yuz bergan ushbu dahshatli voqea yo‘lovchi tashish xavfsizligi bo‘yicha jiddiy savollarni kun tartibiga chiqardi.
Sizningcha, samolyot havoda ketayotganda g‘ildiragi uzilib ketishi darajasigacha yetib kelgan texnik holat uchun aviakompaniya rahbariyati qanday javobgarlikka tortilishi kerak? Shassisiz samolyotni sovuqqonlik bilan yerga qo‘ndira olgan pilotlarning jasoratini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va havo xavfsizligiga oid ushbu shov-shuvli voqea tafsilotlarini barcha yaqinlaringiz hamda sayohat ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…