Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi

·74·Dunyo
Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eronning «Sepehran Airlines» aviakompaniyasiga tegishli Boeing 737 yo‘lovchi layneri havoda parvoz qilayotgan vaqtda shassi g‘ildiraklaridan biri uzilib ketdi.
  • Bu holat samolyotning muvozanatini buzib, salon ichida kuchli tebranish va vahimaga sabab bo‘ldi.
  • Pilotlarning yuksak mahorati va tajribasi evaziga shassisi qisman shikastlangan layner yerga muvaffaqiyatli qo‘ndirildi va barcha yo‘lovchilarning hayoti saqlandi.

Eron osmonida yo‘lovchi aviatsiyasi tarixidagi eng xavfli va dahshatli favqulodda holatlardan biri yuz berdi. Eronning mashhur «Sepehran Airlines» aviakompaniyasiga tegishli bo‘lgan Boeing 737 yo‘lovchi layneri havoda parvoz qilayotgan vaqtda kutilmaganda uning shassi tizimidagi g‘ildiraklardan biri sinib, korpusidan uzilib ketdi. Havodagi ushbu jiddiy texnik nosozlik samolyotning muvozanatini keskin buzib, bortda kuchli tebranish va silkinishni keltirib chiqardi. Salon ichida kutilmaganda yuzaga kelgan qattiq turbulentlik oqibatida yuk javonlari ochilib ketgan, yo‘lovchilarning yuklari joylaridan uchib tushib zararlangan va salonni chinakam qo‘rquv hamda vahima qamrab olgan.

Samolyotning qulashi xavfi paydo bo‘lgan bir pallada ekipaj a’zolari va pilotlar sovuqqonlik bilan harakat qilib, havo kemasini darhol ortga burish va shoshilinch avariyaviy qo‘nishni amalga oshirish bo‘yicha og‘ir qaror qabul qildi. Uchuvchilarning yuksak mahorati va tajribasi evaziga shassining bir qismi yo‘q bo‘lgan layner yerga muvaffaqiyatli qo‘ndirildi hamda bortdagi barcha yo‘lovchilarning hayoti mo‘jizaviy tarzda saqlab qolindi. Xo‘sh, Boeing 737 g‘ildiragining havoda uzilib ketishiga nima sabab bo‘ldi, ekipaj og‘ir vaziyatda samolyotni yerga qanday qo‘na oldi va Eron fuqaro aviatsiyasi parki nega ketma-ket texnik nosozliklar girdobida qolmoqda?

Havodagi dahshatli lahzalar: Silkinish va yo‘lovchilar sarosimasi

Bortda sodir bo‘lgan favqulodda holat tafsilotlari:

  • Shassi g‘ildiragining uzilishi: Samolyot parvoz balandligiga chiqayotgan pallada qo‘nish-chiqish tizimi (shassi) elementlaridan biri konstruksiyasi ishdan chiqib, to‘liq ajralib tushdi;

  • Salondagi kuchli zarba va titrash: G‘ildirak uzilib ketgach, havo kemasi kuchli chayqala boshlagan va aerodinamik nomutanosiblik kelib chiqqan;

  • To‘kilgan yuklar va vahima: Silkinishning kuchliligidan yo‘lovchilarning qo‘l yuklari va bagaj bo‘limlaridagi narsalar salon bo‘ylab sochilib ketgan, odamlar orasida halokat xavfi tufayli sarosima avj olgan;

  • Favqulodda holat e’loni: Ekipaj vaziyatni to‘liq baholab, parvoz yo‘nalishini davom ettirish o‘ta xavfli ekanini tushungan holda dispetcherlarga halokat signalini yo‘lladi.

Pilotlarning qahramonligi: Murakkab avariyaviy qo‘nish

Ekipajning professional harakatlari va omon qolgan insonlar:

  • Ortga qaytish qarori: Uchuvchilar tavakkal qilmasdan samolyotni zudlik bilan ortga burib, eng yaqin aeroportga shoshilinch qo‘nishga yo‘naltirdi;

  • Bir tomonlama muvozanat sinovi: Shassining asosiy tayanch g‘ildiraklaridan birisiz samolyotni uchish-qo‘nish yo‘lagiga qo‘ndirish ekipajdan zargarona aniqlik va sovuqqonlikni talab etdi;

  • Xavfsiz qo‘nish va qurbonlarning yo‘qligi: Favqulodda xizmatlar yerda tayyor turgan bir sharoitda layner muvaffaqiyatli qo‘ndirildi, yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari eson-omon evakuatsiya qilindi.

Eron aviatsiyasi muammosi: Eskirgan samolyotlar va xavfsizlik tashvishi

Mojaro ortidagi tizimli sabablar va ekspertlar xavotiri:

  • Texnik eskirish faktori: Xalqaro sanksiyalar va uzoq yillik cheklovlar oqibatida Eron aviaparklari ehtiyot qismlar yetishmovchiligi va havo kemalarining texnik eskirishi muammosi bilan yuzma-yuz kelmoqda;

  • Boing samolyotlari xavfsizligi: «Sepehran Airlines» flotidagi eski modeldagi samolyotlarning parvoz xavfsizligi talablariga qay darajada javob berishi aviatsiya komissiyasi tomonidan sinchkovlik bilan tekshiriladi;

  • Tekshiruv va choralar: Holat yuzasidan rasmiy tergov ishlari boshlangan bo‘lib, ushbu bort parvoz oldi ko‘rigidan qanday o‘tgani va texnik reglament qay darajada buzilgani aniqlanmoqda.

Bortdagi o‘nlab insonlarning hayotini asrab qolgan uchuvchilarning mahorati jahon aviatsiyasida yuqori baholanmoqda, ammo havoda yuz bergan ushbu dahshatli voqea yo‘lovchi tashish xavfsizligi bo‘yicha jiddiy savollarni kun tartibiga chiqardi.

Sizningcha, samolyot havoda ketayotganda g‘ildiragi uzilib ketishi darajasigacha yetib kelgan texnik holat uchun aviakompaniya rahbariyati qanday javobgarlikka tortilishi kerak? Shassisiz samolyotni sovuqqonlik bilan yerga qo‘ndira olgan pilotlarning jasoratini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va havo xavfsizligiga oid ushbu shov-shuvli voqea tafsilotlarini barcha yaqinlaringiz hamda sayohat ixlosmandlariga ulashing!

Sepehran AirlinesBoeing 737Eran aviatsiya hodisasishasli gildiqa uzilishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Bugun, 08:4538 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildiBugun, 08:34Yevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaYevropaning o‘z NATOsi bo‘ladimi? Ursula fon der Lyayen inqilobiy tashabbus bilan chiqmoqdaBugun, 08:29Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiBugun, 08:18Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiBugun, 08:05Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Bugun, 08:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi