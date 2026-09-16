«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Angliya Premer-ligasi grandlari o‘rtasidagi transfer siyosati va o‘zbek futboli iqtidorlari atrofida jahon matbuotini larzaga soluvchi haqiqatlar oshkor bo‘ldi. «Manchester Yunayted» klubining sobiq skauti Nikolas Chinalli o‘z vaqtida «qizil iblislar» rahbariyatiga hozirda «Manchester Siti» sharafini himoya qilayotgan o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni sotib olishni shaxsan tavsiya qilganini ma’lum qildi. 47 yoshli tajribali mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, 2023 yilda Argentinada bo‘lib o‘tgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston U-20 terma jamoasi o‘yinlarini kuzatar ekan, Husanovning uchta kamyob xislati — yuqori tezligi, temirdek jismoniy kuchi va maydondagi hayratlanarli diqqat-e’tibori uni bir zumda lol qoldirgan.
Biroq «Yunayted» bosslari kelajakka sarmoya kiritish o‘rniga, darhol natija beradigan «tayyor» yulduzlarni tanlab, tarixiy xatoga yo‘l qo‘yishgan. Oqibatda Belarusning «Energetik-BGU» klubidan Fransiyaning «Lans» jamoasiga o‘tgan o‘zbek «qalqoni» oradan bir yarim yil o‘tib, 40 million yevro evaziga aynan ularning azaliy raqibi «Manchester Siti»ga yo‘l oldi. Shu bilan birga, 2023 yilgi o‘sha tarixiy Osiyo chempioni bo‘lgan U-20 terma jamoamizning yana bir qator vakillari — Abbosbek Fayzullayev, Umarali Rahmonaliyev va Mahmud Mahamadjonovlar ham bugun Yevropa yashil maydonlarini zabt etmoqda. Xo‘sh, «MYU» Husanovni qanday qilib o‘z qo‘li bilan «Siti»ga sovg‘a qildi, Fayzullayev va Rahmonaliyevning Fransiyaga ko‘chib o‘tish ehtimoli qanday va oltin avlod o‘zbek futbolini qay darajaga olib chiqmoqda?
«MYU» nega rad etgandi? Nikolas Chinallining kutilmagan iqrori
Angliya grandi skauti tilidan yangragan sensatsion tafsilotlar:
Mundialdagi kashfiyot: 2023 yilda Argentina maydonlarida kechgan U-20 Jahon chempionatida O‘zbekiston yoshlari 1/8 finalgacha yetib borib, Isroilga dramatik tarzda imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, butun dunyo skautlari daftariga tushgan edi;
«Uchta sifat meni hayratda qoldirdi»: «Husanov darhol e’tiborimni tortdi. Uning tezligi, jismoniy baquvvatligi va o‘yindagi sovuqqon konsentratsiyasi "Manchester Yunayted" uchun mutlaqo ideal edi», — deya xotirlaydi Nikolas Chinalli;
Manchester rahbariyatining xatosi: Klub mutasaddilari istiqbolli o‘zbek iste’dodini arzon narxda qo‘lga kiritish o‘rniga, darhol asosiy tarkibga qo‘yish uchun tajribali va nomdor himoyachilarni izlashni ma’qul ko‘rishgan va katta imkoniyatni boy berishgan.
Belarusdan «Siti»gacha bo‘lgan 40 million yevrolik sakrash
Husanovning «Manchester Siti» safiga borib qo‘shilish xronikasi:
«Lans»dagi porlash: «Manchester Yunayted» ikkilanib turgan pallada Fransiyaning «Lans» klubi chaqqonlik qilib, futbolchini Belarusning kamtarona «Energetik-BGU» jamoasidan arzimagan mablag‘ga sotib oldi;
Yevropa Chempionlar Ligasidagi saboqlar: Liga 1 va YECHLdagi ishonchli harakatlari orqali Abduqodir tezda Yevropaning eng yaxshi yosh markaziy himoyachilaridan biriga aylandi;
40 million yevro va Pep Gvardiola tanlovi: «Lans»da bir yarim mavsum to‘p surgach, «Manchester Siti» ushbu o‘zbek yigiti uchun 40 million yevro to‘lab, uni o‘z safiga qo‘shib oldi va bu «MYU»ning transfer bozoridagi eng alamli mag‘lubiyatlaridan biri bo‘ldi.
Oltin avlod paradi: Fayzullayev, Rahmonaliyev va Mahamadjonov
2023 yilgi Osiyo chempionlarining Yevropa bo‘ylab yurishi:
Abbosbek Fayzullayev Turkiyani zabt etmoqda: SSKAdagi yorqin o‘yinlaridan so‘ng Turkiya Superligasiga ko‘chib o‘tgan yarimhimoyachi bugungi kunda «Istanbul Bashakshehir» jamoasining bosh yetakchisiga aylangan;
Umarali Rahmonaliyev va YECHL intrigasi: Rossiyaning «Rubin» klubidan so‘ng Ozarbayjon chempioni «Sabax» safiga borib qo‘shilgan sardorimiz ayni paytda Yevropa Chempionlar ligasining umumiy guruh bosqichida to‘p surmoqda;
Fransiyadan qiziqishlar: Ham Fayzullayev, ham Rahmonaliyevga Fransuz Liga 1 klublari jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar urchimoqda;
Mahmud Mahamadjonov RPLda: Terma jamoaning qanot himoyachisi Maxachqal’aning «Dinamo» klubida muntazam asosiy tarkibda maydonga tushib, mahoratini oshirib bormoqda.
Nikolas Chinallining ushbu bayonoti o‘zbek futboli tarbiyalagan yosh iqtidorlar bugun jahonning eng qudratli klublari nishonida turgani va ularning transfer qiymati millionlab yevrolarni tashkil etishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, agar Abduqodir Husanov o‘sha paytda «Manchester Siti»ga emas, «Manchester Yunayted»ga o‘tganida uning faoliyati bugungidek muvaffaqiyatli rivojlanarmidi yoki «Siti»ga borgani eng to‘g‘ri tanlov bo‘ldimi? Sardorimiz Umarali Rahmonaliyev va Abbosbek Fayzullayev ham tez orada Fransiyaning top-klublari safiga borib qo‘shila oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerlarining jahon sahnasidagi parvozi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…