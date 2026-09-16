«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi

·2·Sport
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi

Angliya Premer-ligasi grandlari o‘rtasidagi transfer siyosati va o‘zbek futboli iqtidorlari atrofida jahon matbuotini larzaga soluvchi haqiqatlar oshkor bo‘ldi. «Manchester Yunayted» klubining sobiq skauti Nikolas Chinalli o‘z vaqtida «qizil iblislar» rahbariyatiga hozirda «Manchester Siti» sharafini himoya qilayotgan o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni sotib olishni shaxsan tavsiya qilganini ma’lum qildi. 47 yoshli tajribali mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, 2023 yilda Argentinada bo‘lib o‘tgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston U-20 terma jamoasi o‘yinlarini kuzatar ekan, Husanovning uchta kamyob xislati — yuqori tezligi, temirdek jismoniy kuchi va maydondagi hayratlanarli diqqat-e’tibori uni bir zumda lol qoldirgan.

Biroq «Yunayted» bosslari kelajakka sarmoya kiritish o‘rniga, darhol natija beradigan «tayyor» yulduzlarni tanlab, tarixiy xatoga yo‘l qo‘yishgan. Oqibatda Belarusning «Energetik-BGU» klubidan Fransiyaning «Lans» jamoasiga o‘tgan o‘zbek «qalqoni» oradan bir yarim yil o‘tib, 40 million yevro evaziga aynan ularning azaliy raqibi «Manchester Siti»ga yo‘l oldi. Shu bilan birga, 2023 yilgi o‘sha tarixiy Osiyo chempioni bo‘lgan U-20 terma jamoamizning yana bir qator vakillari — Abbosbek Fayzullayev, Umarali Rahmonaliyev va Mahmud Mahamadjonovlar ham bugun Yevropa yashil maydonlarini zabt etmoqda. Xo‘sh, «MYU» Husanovni qanday qilib o‘z qo‘li bilan «Siti»ga sovg‘a qildi, Fayzullayev va Rahmonaliyevning Fransiyaga ko‘chib o‘tish ehtimoli qanday va oltin avlod o‘zbek futbolini qay darajaga olib chiqmoqda?

«MYU» nega rad etgandi? Nikolas Chinallining kutilmagan iqrori

Angliya grandi skauti tilidan yangragan sensatsion tafsilotlar:

  • Mundialdagi kashfiyot: 2023 yilda Argentina maydonlarida kechgan U-20 Jahon chempionatida O‘zbekiston yoshlari 1/8 finalgacha yetib borib, Isroilga dramatik tarzda imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, butun dunyo skautlari daftariga tushgan edi;

  • «Uchta sifat meni hayratda qoldirdi»: «Husanov darhol e’tiborimni tortdi. Uning tezligi, jismoniy baquvvatligi va o‘yindagi sovuqqon konsentratsiyasi "Manchester Yunayted" uchun mutlaqo ideal edi», — deya xotirlaydi Nikolas Chinalli;

  • Manchester rahbariyatining xatosi: Klub mutasaddilari istiqbolli o‘zbek iste’dodini arzon narxda qo‘lga kiritish o‘rniga, darhol asosiy tarkibga qo‘yish uchun tajribali va nomdor himoyachilarni izlashni ma’qul ko‘rishgan va katta imkoniyatni boy berishgan.

Belarusdan «Siti»gacha bo‘lgan 40 million yevrolik sakrash

Husanovning «Manchester Siti» safiga borib qo‘shilish xronikasi:

  • «Lans»dagi porlash: «Manchester Yunayted» ikkilanib turgan pallada Fransiyaning «Lans» klubi chaqqonlik qilib, futbolchini Belarusning kamtarona «Energetik-BGU» jamoasidan arzimagan mablag‘ga sotib oldi;

  • Yevropa Chempionlar Ligasidagi saboqlar: Liga 1 va YECHLdagi ishonchli harakatlari orqali Abduqodir tezda Yevropaning eng yaxshi yosh markaziy himoyachilaridan biriga aylandi;

  • 40 million yevro va Pep Gvardiola tanlovi: «Lans»da bir yarim mavsum to‘p surgach, «Manchester Siti» ushbu o‘zbek yigiti uchun 40 million yevro to‘lab, uni o‘z safiga qo‘shib oldi va bu «MYU»ning transfer bozoridagi eng alamli mag‘lubiyatlaridan biri bo‘ldi.

Oltin avlod paradi: Fayzullayev, Rahmonaliyev va Mahamadjonov

2023 yilgi Osiyo chempionlarining Yevropa bo‘ylab yurishi:

  • Abbosbek Fayzullayev Turkiyani zabt etmoqda: SSKAdagi yorqin o‘yinlaridan so‘ng Turkiya Superligasiga ko‘chib o‘tgan yarimhimoyachi bugungi kunda «Istanbul Bashakshehir» jamoasining bosh yetakchisiga aylangan;

  • Umarali Rahmonaliyev va YECHL intrigasi: Rossiyaning «Rubin» klubidan so‘ng Ozarbayjon chempioni «Sabax» safiga borib qo‘shilgan sardorimiz ayni paytda Yevropa Chempionlar ligasining umumiy guruh bosqichida to‘p surmoqda;

  • Fransiyadan qiziqishlar: Ham Fayzullayev, ham Rahmonaliyevga Fransuz Liga 1 klublari jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar urchimoqda;

  • Mahmud Mahamadjonov RPLda: Terma jamoaning qanot himoyachisi Maxachqal’aning «Dinamo» klubida muntazam asosiy tarkibda maydonga tushib, mahoratini oshirib bormoqda.

Nikolas Chinallining ushbu bayonoti o‘zbek futboli tarbiyalagan yosh iqtidorlar bugun jahonning eng qudratli klublari nishonida turgani va ularning transfer qiymati millionlab yevrolarni tashkil etishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, agar Abduqodir Husanov o‘sha paytda «Manchester Siti»ga emas, «Manchester Yunayted»ga o‘tganida uning faoliyati bugungidek muvaffaqiyatli rivojlanarmidi yoki «Siti»ga borgani eng to‘g‘ri tanlov bo‘ldimi? Sardorimiz Umarali Rahmonaliyev va Abbosbek Fayzullayev ham tez orada Fransiyaning top-klublari safiga borib qo‘shila oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerlarining jahon sahnasidagi parvozi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga faxr bilan ulashing!

Abdukodir HusanovManchester YunaytedManchester SitiUzbekiston U-20 futbol jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordiBugun, 06:29Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiBugun, 06:18«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordiBugun, 06:12«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdi«2:0 dan keyingi shok»: «Real» «Elche» maydonida dahshatli dramatik g‘alabani ilib ketdiBugun, 06:08Hansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiHansi Flik Lamine Yamalning «Oltin toʻp» uchun imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatladiBugun, 03:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?